На ярмарке в Грозном представили наборы для ухода за бородой и халяльную косметику

ГРОЗНЫЙ, 2 июня. / ТАСС /. В тематической ярмарке Wandi Ramadan Bazar, которая впервые проходит в эти выходные дни Грозном, принимают участие 50 брендов. На ней представлены коллекции молодых дизайнеров, халяльная косметика, наборы для ухода за бородой и другая продукция из регионов России, а также из пяти зарубежных стран, передает корреспондент ТАСС.

Wandi Bazar — первый проект, объединяющий индустрию muslim lifestyle (мусульманский образ жизни). Ежегодно он проходит в Москве, но в этом году в преддверии праздника Ид-аль-Фитр представлен в Чеченской Республике. В ярмарке принимают участие стартапы и премиальные успешные марки из регионов Северного Кавказа, Татарстана, Москвы, а также из Турции, Сирии, Украины, Азербайджана и Казахстана. По словам организаторов, проект не ориентирован на религию, а призван показать многообразие России и мира.

Национальные мотивы

Wandi — это аббревиатура от women and islam (женщины и ислам), но за несколько лет своего существования проект охватил и мужские бренды. В числе популярных — чеченские дизайнеры Boomzi, которые в своих коллекциях используют визуальные мотивы народов Кавказа. Принты на футболки и чехлы для телефонов молодые люди создавали совместно с известным чеченским художником Рустамом Яхихановым.

"Сегодня мы представили линейку чеченских, дагестанских и черкесских героев, планируем расширить ее героями и из других республик Северного Кавказа. Заказы поступают из регионов России, Европы и даже США. Мы не гонимся за прибылью, для нас важно содержание — национальный колорит, наша история", — рассказал ТАСС дизайнер Boomzi Магомед Аюбов.

Элементы национального колорита занимают важное место и в работах дизайнера Мадины Газиевой, которая показала на маркете более 25 чеченских платков с рисунками, иллюстрирующими культуру и природу республики. Ранее ее работы были представлены на выставке в республиканском музее.

"Платок «Чеченский букварь» я сделала ко Дню чеченского языка, который отмечался в апреле. Центральная композиция — 16 наших двойных букв в виде башен вокруг 31 встречающихся в русском языке, а как главная выделена наша уникальная «I» — единственная из латиницы. Сейчас очень уважают, когда малые народы на таком современном языке рассказывают о своей культуре, о которой большинство не знает за пределами", — отметила Газиева.

Основная цель маркета — профессиональная поддержка, развитие и продвижение брендов и проектов, созданных мусульманами, но рассчитаны они не только на представителей определенной религии. Халяльная косметика Ais, производимая на основе горной воды из поселка Архыз в Карачаево-Черчесии, также пользуется спросом у людей, не исповедующих ислам. Отсутствие в продукции этилового спирта, красителей и продуктов животного происхождения позволило ей получить сертификат от Совета муфтиев России

"Мы создали действительно чистую косметику, богатую природными экстрактами и маслами. В Черкесске находится наш главный офис, и в ближайшее время будет построена еще одна производственная база, завод. Сейчас ведем переговоры о выходе на рынки ОАЭ, Китая, Сингапура, Алжира", — рассказал ТАСС молодой предприниматель из КЧР Денис Брем.

Перспективный Грозный

Ярмарка проходит в отеле Грозный-Сити. Жители Чечни и соседних регионов приходят сюда познакомиться как с уже известными брендами, так и с начинающими. Для многих маркет — возможность приобрести новую одежду и подарки на один из главных праздников мусульман Ид-аль-Фитр, который отмечается по окончании месяца Рамадан.

"Грозный мы всегда рассматривали как первую из возможных точек для выездного маркета, потому что на данный момент это — мусульманская столица РФ. Нет такого сейчас привлекательного региона для туристов для открытия бизнесов, как Чечня. С такой скоростью нигде так не развивается открытие торговых центров, брендов, не растет спрос на товары", — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС организатор Wandi Ramadan Bazar Нармин Ичаева.

По ее словам, все бренды «стремятся обосновать бизнес в Чечне», в том числе и в преддверии открытия в столице республики крупнейшего в России торгово-развлекательного центра «Грозный молл». «Для них чеченская аудитория очень важна и ценна. Участники были готовы сделать специальные коллекции для этого маркета с учетом вкусов в регионе», — добавила Ичаева.

В поисках проектов

Особенность ярмарки в Грозном в том, что ее участники могут не только представить и продать свою продукцию, но и заручиться поддержкой крупного финансового института — Фонда имени шейха Зайеда из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фонд намерен в течение 10 лет направить более $300 млн на поддержку 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике. Работает он по трем направлениям: традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование и рассрочка.

"За время работы мы рассмотрели 479 заявок на финансирование, из них 37 одобрили и 27 уже профинансировали. Есть проекты в сфере услуг, торговли, животноводства, растениеводства, по производству строительных материалов", — рассказал ТАСС директор департамента фонда по развитию потенциала предпринимателей Эдил Исламов.

По его словам, приоритетными для фонда являются инновационные проекты. «Нам интересны инновационные проекты производственного направления — проекты экономически рентабельные, которые создают рабочие места», — отметил собеседник ТАСС.

Осенью Wandi Bazar вновь вернется в Грозный — уже с более расширенной географией участников. Организаторы планируют также провести выездные ярмарки в Черкеске, в Махачкале и Казани.