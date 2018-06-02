Американские мужчины стали бояться женщин из-за движения MeToo

Движение #MeToo, участницы которого рассказывают о сексуальных домогательствах в свой адрес, повлияло на рабочий процесс в США; многие мужчины теперь побаиваются шутить в обществе женщин и говорить с ними о чем-то кроме работы, сообщает американский телеканал NBC News.

Вопросы отношений мужчин и женщин на рабочем месте и рамок пристойного поведения стали особенно актуальными на фоне движения #MeToo, изменения затронули работников совершенно разных сфер, говорится в статье на сайте американского телеканала NBC News, содержание которой приводит ИноТВ.

Канал опросил 265 человек, которые рассказали о влиянии движения против харассмента на их общение с коллегами. Множество историй, опубликованных на сайте, свидетельствует о том, что движение #MeToo повлияло на поведение на рабочем месте большинства мужчин, хотя все они признаются, что никогда не позволяли себе ничего лишнего в адрес коллег-женщин.

Так, 43-летний работник производства признался, что после #MeToo «свел к минимуму общение с женщинами». «Больше ни при каких обстоятельствах не останусь в комнате наедине с женщиной», — сказал он. «В головном офисе нам сказали не допускать, чтобы женщина и мужчина оставались наедине в комнате, вне зависимости от того, кабинет это или конференц-зал», — рассказал он, отметив, что теперь при разговоре между мужчиной и женщиной за закрытыми дверями требуется обязательное присутствие третьего, а желательно и четвертого лица.

22-летний государственный служащий признался, что ему стало не комфортно шутить ни на какую тему в обществе женщин, «так как сейчас они могут назвать все что угодно нежелательным сексуальным домогательством». По его словам, вести себя дружелюбно можно с коллегой-мужчиной, можно пригласить его провести время вместе, однако с женщинами «безопасно говорить только о работе, потому что даже попытка их рассмешить может быть воспринята как нежелательное домогательство».

«Я больше вообще ничего не могу», — коротко обозначил свой опыт 41-летний работник СМИ.

По словам 70-летнего медицинского работника, поведение женщин, окружающих его, не изменилось на фоне скандалов о домогательствах.

Женщины, в свою очередь, рассказывают, что #MeToo придало им смелости и готовности бороться за свои права. Так, 58-летняя работница сферы образования рассказала, что ей отказали в повышении, и прежде она не стала бы бороться, однако на сей раз решила поступить иначе. «Движение придало мне отвагу постоять за себя и за остальных женщин», — заметила она.