«Золотой ребенок»: парень создал иллюзию красивой жизни в своем Instagram

Англичанин по имени Стив, судя по его аккаунту в социальной сети, ничем не отличается от других представителей «золотой молодежи» Лондона. На фотографиях он позирует рядом со спортивными автомобилями, демонстрирует дорогие аксессуары и отдыхает на фоне роскошных интерьеров.

Единственное, что отличает молодого человека от местной богемы — отсутствие богатых родственников и счетов в банках.

Стив не сорит деньгами из-за их банального отсутствия. Все кадры красивой жизни, которыми он делится со своими подписчиками — продукт его наглости и изобретательности.

Не нужно иметь дорогой автомобиль, чтобы фотографироваться на его фоне. Достаточно набраться смелости подойти и вальяжно встать рядом с чужим суперкаром.

Пустить пыль или дым в глаза подписчикам тоже гораздо легче, чем кажется.

Сигары — практически обязательный атрибут красивой жизни. Только на фотографиях Стив как-бы случайно прикрывает этикетку, по которой можно определить стоимость табачного изделия.

Чтобы удивлять свою аудиторию дорогими часами их тоже совсем не нужно покупать. Достаточно зайти в хороший магазин и перемерить половину ассортимента. Ровно так, как делает Стив.

Красивое времяпровождение — тоже легко может оказаться иллюзией. На одном из своих фото молодой человек сфотографировался на балконе в душевом халате. В его руках сигара и бутылка дорогого алкоголя. Перед ним — самое сердце Лондона.

Мало кто догадается, что фотографию сделал коллега по работе на балконе офиса, где трудится Стив. Вместо дорогого шампанского он заказал дешевый аналог в одном из интернет-магазинов. Ну а про фокус с сигарой вам уже и так известно.

Даже фотография в лобби дорогого отеля не является проблемой для находчивого молодого человека. Он просто уверенно проходит в здание и садится на ступенях.

Времени, пока персонал гостиницы не попросит предъявить карту гостя, вполне хватает на то, чтобы сделать желанный снимок.