В Великобритании найден шоколад возрастом более 100 лет

В Великобритании найден шоколад, которому 103 года, он принадлежал герою Первой Мировой войны Ричарду Буллимору. Коробка с шоколадом выставлена на аукцион.

Как сообщает Sky News, 9 плиток шоколада находились в жестяной коробке, принадлежавшей ветерану. Только одна плитка была съедена.

Подобные подарки вручались британским военным на Рождество на фронтах Первой мировой во Франции.

Также среди подарков была коробка содержавшая сигареты, табак и спички.

Коробка с табаком, принадлежавшая Буллимору, также оказалась нетронутой, потому что он не только не любил шоколад, но и не курил.

Буллимор умер в 1967 году. Принадлежавшие ему медали, письма, шоколад и сигареты будут проданы на аукционе в ближайшее время.

В августе прошлого года сообщалось, что в Антарктиде обнаружен съедобный столетний фруктовый пирог.