В Великобритании найден шоколад возрастом более 100 лет 

В Великобритании найден шоколад, которому 103 года, он принадлежал герою Первой Мировой войны Ричарду Буллимору. Коробка с шоколадом выставлена на аукцион.
Как сообщает Sky News, 9 плиток шоколада находились в жестяной коробке, принадлежавшей ветерану. Только одна плитка была съедена.
Подобные подарки вручались британским военным на Рождество на фронтах Первой мировой во Франции.
Также среди подарков была коробка содержавшая сигареты, табак и спички.
Коробка с табаком, принадлежавшая Буллимору, также оказалась нетронутой, потому что он не только не любил шоколад, но и не курил.
Буллимор умер в 1967 году. Принадлежавшие ему медали, письма, шоколад и сигареты будут проданы на аукционе в ближайшее время.
В августе прошлого года сообщалось, что в Антарктиде обнаружен съедобный столетний фруктовый пирог.