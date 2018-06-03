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Естественные роды или кесарево сечение — за и против
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Естественные роды или кесарево сечение — за и против 

Аист на крыше 4 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Подготовка
Оба вида родоразрешения требуют определенной подготовки. При разрешении на естественные роды женщина получает направление в роддом, куда поступает она либо при старте родовой деятельности в виде регулярных схваток или отхождения околоплодных вод, либо в плановом порядке после 41 недели беременности. Также перед естественными родами женщине необходимо подготовить сумку со всем необходимым для этого процесса и ознакомиться с техникой дыхания во время родов и возможными позициями тела для облегчения схваток. Перед тем, как перевести будущую маму в родовое отделение, ее осматривают на кресле, проверяют раскрытие матки, возможно, прокалывают околоплодный пузырь и ставят специальную клизму, так что некоторое время женщина еще проводит в туалете. В некоторых медучреждениях принято также производить бритье половых органов.
Для проведения кесарева сечения беременную пациентку направляют в роддом примерно за неделю до запланированной операции. В роддоме проводят дополнительное обследование пациентки. При отсутствии серьезных осложнений женщина может пройти все обследования заранее и приехать в медучреждение уже непосредственно на операцию. Кстати дату операции будущая мама определяет вместе с врачом, в зависимости от предполагаемой даты родов, результатов первого УЗИ и пожелания самой женщины. Если есть такая возможность, операцию ставят как можно ближе к дню, когда малыш должен появиться на свет сам. Согласие на операцию и обезболивание фиксируется письменно.
Перед операцией будущей маме стоит принять душ, как следует выспаться и поужинать легкой пищей. С утра нельзя есть и пить. За пару часов до хирургического вмешательства женщине ставят клизму, вводят катетер в мочевой пузырь и производят обезболивание.
Сам процесс
Естественные роды проходят в три периода — раскрытие шейки матки, которое сопровождается нарастающими схватками, потуги — выход малыша, и рождение последа. Все вместе занимает от нескольких часов до суток. В процессе родов врачи могут прибегнуть к обезболиванию, разрезам — эпизиотомии, стимулированию родовой деятельности с помощью медикаментов. Естественные роды — весьма долгий и болезненный процесс, но малыш самостоятельно проходит по родовым путям, сразу оказывается на животе у мамы, слышит родное сердцебиение и получает первые капли ее молока.
Операция кесарева сечения занимает примерно полчаса. В большинстве случаев медики используют эпидуральную анестезию, когда обезболивается только часть тела ниже пояса, и женщина не чувствует боли, зато может слышать, а потом и видеть малыша, а также сразу приложить его к груди. Во время операции живот пациентки обрабатывают антисептиком, устанавливают специальную перегородку и делают разрез брюшной полости. Чаще всего он поперечный, однако в некоторых случаях хирург может сделать продольный. Затем раздвигает мышцы и разрезает матку, вводит руку в полученное отверстие и аккуратно достает малыша, перерезает пуповину, извлекает послед, зашивает покровы и накладывает на кожу скобы. После операции пациентку переводят в палату интенсивной терапии, кладут ей на живот лед и наблюдают ее в течение суток. Малыш все это время находится в детском отделении.
Восстановление после родов
Если до операции женщине казалось, что кесарево сечение — проще и безболезненнее, то после нее она наверняка поменяет свое мнение. Пока соседки по палате, перенесшие естественные роды, спустя пару дней уже спокойно ходят и ухаживают за своими малышами, мама со швом на животе еле встает с кровати, не может повернуться на бок или живот и ходит, согнувшись знаком вопроса. Уход за новорожденным кажется очень сложным, потому что женщине после операции сложно пока и за собой-то поухаживать. Плюс — послеоперационное восстановление, требующее не есть в течение суток после кесарева, а потом очень плавно вводить еду в рацион, чтобы запустить пищеварение. После естественных родов мам и малышей, если нет осложнений, выписывают на третьи сутки, а после операции — только на седьмые.
Но и это еще не все. Спустя месяц после естественных родов женщины выглядят уже так, как будто и не рожали вовсе, а мама после кесарева все еще хромает и не чувствует кожу в районе шва. Рецепторы вновь заработают только через несколько месяцев, полная физическая активность восстановаится спустя полгода, а шов станет почти незаметным через год. Часто женщины после кесарева сечения сталкиваются с такой проблемой, как «фартук из кожи» — это жировая прослойка деформировалась в районе шва и как бы нависла над ним. Приводить фигуру в порядок можно только спустя полгода после операции.
Считается, что малыши, рожденные естественным путем, обладают лучшим иммунитетом и более сильным характером. О том, как именно ребенок появился на свет, маму не раз спросят врачи в детской поликлинике.
Показания к операции
Конечно, большинство женщин мечтают родить сами. Однако есть ряд показаний именно к кесареву сечению, которые стоит учитывать, прежде чем героически заявлять о желании родить вопреки всем обстоятельствам. Естественные роды невозможны при:
Проблемах с плацентой — предлежанием или ее преждевременной отслойкой. Недостаточно зажившем рубце на матке или после двух и более кесаревых сечениях; Анатомически узком тазе. Объем таза во время беременности измеряют специальным прибором. Если показатели отклоняются от нормы на 2 см или более, то медики говорят об узком тазе первой, второй, третьей и четвертой степени. Все, кроме первой, являются показаниями для кесарева сечения. Параметров измерения таза шесть, но основной — «истинная конъюгата»: от расстояния «верхний край симфиза — надкресцовая ямка» отнимают 9 см. В норме должно получиться 11-12 см. Есть у медиков еще такое понятие, как клинически узкий таз. Это несоответствие между головой малыша и тазом матери. Патологиях развития женских половых органов матери. Выраженном симфизите, то есть расхождении лобковых костей. Тяжелых формах гестоза. Поперечном положении плода или тазовом предлежании вместе с сужением таза и массой плода меньше полутора килограммов и больше 3600 граммов. Раке. Острой гипоксии плода. Слабой родовой деятельности, не поддающейся медикаментозной терапии.
Это — далеко не полный список показаний к операции. Появление малыша хирургическим путем вовсе не стоит воспринимать как личную трагедию. Если врачи говорят об операции, значит это — единственный способ сохранить здоровье мамы и малыша и предотвратить трагедию. И взрослым поступком со стороны матери будет пойти на эту операцию ради своего ребенка. В то же время не стоит настаивать на кесаревом сечении, если на это нет никаких показаний. Роды — это естественный процесс, который для женского организма является главным в жизни. Иными словами, не стоит вмешиваться в то, что за вас решает природа: она способна все сделать сама, но иногда ей нужна помощь опытного хирурга, который оставит на вашем теле небольшую «улыбочку» в память о Дне Рождения долгожданного малютки.
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