Звук на максимум: Как улучшить акустику в помещении

Оказывается, мало прийти в магазин и купить самые большие и дорогие колонки: итоговое звучание лишь наполовину зависит от их качества. Так что если в вашем доме любимые песни звучат как в каменной пещере, воспользуйтесь советами, которые для портала Москва 24 подготовил радиоинженер Дмитрий Ершов

Убрать все лишнее Улучшения акустических параметров помещения можно добиться двумя путями. Первый из них предполагает полноценный ремонт с изменением геометрии помещения и материала стен. Но вряд ли кто-то захочет проводить перепланировку и покрывать каждую поверхность деревянными панелями. Поэтому обратимся сразу ко второму, который допускает только работу с внутренним пространством.

Для начала из комнаты нужно убрать все лишнее. Лишнее — это резонирующие предметы из материалов, которые ухудшают общее звучание. К ним относятся все вещи, сделанные из металла и стекла: в идеальном варианте вся мебель в комнате с акустикой должна быть сделана из дерева и расположена симметрично относительно акустической системы.

Когда все лишнее будет убрано, комнату можно дополнить специальными полирезонаторами. Они выглядят как металические тарелки и чаще всего льются из колокольной бронзы. Помимо рассеивания акустических волн, такие резонаторы создают эффект, будто помещение больше, чем на самом деле. Что касается правильного расположения резонаторов в комнате, тут нет какой-то универсальной формулы: все делается на слух.

Пассивные и активные блоки Кроме того, существуют специальные устройства, созданные для улучшения акустических параметров. Первый тип — это системы, построенные на основе динамиков и микрофонов: они устанавливаются на стенах и потолке, так что микрофоны ловят исходящие волны, после чего звук обрабатывается специальным процессором и выходит обратно через установленные в тех же местах динамики. Но это — весьма дорогое удовольствие, да и применяются такие системы исключительно в больших концертных залах, например в столичном Доме музыки.

Помимо них, существуют более компактные и простые устройства. Они делятся на пассивные и активные. Одна из таких разработок принадлежит немецкому специалисту в области квантовой физики Холгеру Штайну и представляет собой комбинацию маленьких акустических блоков, которые расставляются по разным углам комнаты.

В отличие от системы с динамиками и микрофонами, такие элементы можно ставить как в больших, так и в маленьких помещениях. К примеру, с помощью таких блоков удалось снизить гулкость помещения в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Пассивные устройства внешне выглядят как маленькие коктейльные зонтики: они крепятся на стены и, в зависимости от расположения, формируют звуковое поле на определенной высоте в горизонтальной плоскости.

Акустическая система Что касается выбора колонок, обязательно обратите внимание на материал, из которого сделан корпус: пластик, металл или камень сразу сведут на нет все попытки добиться сочного звучания. Так что выбирайте те, у которых корпус выполнен из натурального дерева, МДФ или ДСП: только в этом случае удастся максимально погасить излучение звуковых волн самим корпусом.

Вторым, но не менее важным элементом, являются динамики. Их ключевые параметры — прочность и вес. Сейчас можно встретить динамики, выполненные из различных материалов, в том числе — пластмассы и керамики, но звучат они, мягко говоря, на любителя.

Так что, в идеале, динамики должны быть сделаны из бумаги, а еще лучше — если не из простой, а из конопляной бумаги. При схожей прочности, такие диффузоры в несколько раз легче целюлоидных, а значит — при одинаковом усилии способны выдавать гораздо больше звуковых волн.

Вместе с тем, лучше изначально определиться, для чего будет использоваться акустическая система: если главное для вас — звук в кинофильмах, то для этой цели лучше взять систему с отдельным сабвуфером и несколькими колонками (5.1, 7.1 или 11.1). Если же в приоритете музыка, то здесь нет ничего лучше, чем старое доброе стерео.

В случае с музыкальной стереосистемой, обязательно встанет вопрос выбора усилителя, так как напрямую к источнику такие колонки не подключаются. В этом смысле одной из важнейших характеристик является импеданс (зависимость сопротивления от частоты), измеряемый в Омах.

Обычно производители пишут на колонках определенное значение импеданса, но зачастую тактично умалчивают о том, что он меняется в зависимости от частоты (на колонках написано 4 Ома в среднем, а на деле на некоторых частотах он может падать до 0,5 Ом). Эти показатели обычно отражены в частотных графиках, и желательно подобрать такой усилитель, который сможет пропорционально увеличивать мощность при падении импеданса, то есть 100 Вт на 8 Ом, 200 Вт на 4 Ома и так далее.

Но даже если вы сможете подобрать идеальную комбинацию колонок и усилителя на бумаге, все равно перед покупкой послушайте систему в сборе, ведь несмотря на всю физику, главный критерий — это человеческий слух.