Экстрасенс: «Матильда плачет и старадает. Шнуров изменил ей»

Страна разделилась на два лагеря. Одни считают, что творческому человеку можно простить измену, поэтому есть надежда — Матильда и Сергей сойдутся. Тем более, что ранее подобные инциденты завершались миром. Другие уверены: разводу быть, потому что просто так подобные заявления на публику эта пара делать не будет. Они же не Прилучные, чтобы отписываться друг от друга в соцсетях и «разыгрывать» на публике выяснение отношений.

Друзья и коллеги мечтают, чтобы Сергей Шнуров и Матильда помирились. А вот ясновидящий Руслан Баринов сделал для teleprogramma.pro прогноз о будущем пары. Вердикт — разведутся:

"Это не первая подобная история в личной жизни Шнурова. Развод будет. Сейчас стараются всем показать что они сделают это обоюдно и мирно. Но, так как только будут обсуждаться финансовые вопросы, то возможен очень громкий и не быстрый раздел имущества. У него к ней есть чувства, она плачет, страдает… Но развод не обратим, не помирятся и не сойдутся. С большой вероятностью причина — измена артиста, с которой она был знаком и раньше уже имел отношения. Дама имеет вес в обществе".

Публикуя романтичные любовные «страдания» в социальных сетях, Сергей Шнуров в комментариях с подписчиками максимально откровенен. К примеру, Шнурову задали такой вопрос: «Такой бедный, лиричный, многострадальный. Когда (…..) пихал в других баб, небось не ныл…» Сергей Шнуров ответил: «Ныл, но по другому поводу».

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