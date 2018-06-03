Бетти Бросмер — обладательница самой шикарной фигуры 50-х годов

Бетти Бросмер (Betty Brosmer) — первая красавица конца 40-х и 50-х годов, звезда обложек и прообраз пин-ап-герлз.

Она стартовала в 13 лет, выиграла более 50 конкурсов красоты, красовалась более чем на 300 обложках, в более чем сотне календарей, на рекламных щитах по всей стране, была самой высокооплачиваемой моделью.

Источник: Жжурнал/marinni

2. Параметры: 38-18-36 (в дюймах), в сантиметрах: 96,52 — 45,72 — 91,44. Носит звание «Самое шикарное тело 50-х годов», что неудивительно — 48-й размер по груди при талии 45 см (в некоторых источниках — 21 дюйм = 53,34 сантиметра) — это просто феноменальная фигура! Не думаю, что в 13 лет ей удаляли ребра.

Еще в начале 80-х я купила за границей тренажер, где была ее фотография со Шварценеггером, тогда чемпионом по культуризму, и поразилась ее фигуре — такие формы при необычно узкой талии.

3. Бетти родилась 2 августа 1935 года.

4. В конце 40-х вышел журнал Sears & Roebuck, на обложке которого впервые появляется будущий секс-символ Америки.

5. После этого в офис рекламного агентства Conover, где работала 13-летняя (!) Бетти, стало приходить неимоверное количество заказов на рекламные проспекты, постеры, обложки и упаковку продуктов питания с одним условием — на всем должно было присутствовать изображение юной красавицы.

6. Одних только журналов с ее фотографиями насчитывается на данный момент более 150.

7. Как только Бетти исполнилось 16 лет, самые престижные титулы, которые могли получить красавицы 50-х, стали магнитом притягиваться к калифорнийской модели: «Мисс телевидение», «Мисс Джонс Бич», «Мисс фигура» и «Мисс голубые глаза».

10. Она успела выиграть свыше 50 конкурсов красоты. Ее изображения регулярно появлялись в журнальной рекламе, в торговых каталогах, на молочных пакетах и придорожных рекламных щитах. В один месяц ее фото были распечатаны на обложках сразу восьми национальных журналов! Она сумела стать некоронованной царицей в мире журнальных обложек.

11. Бетти Бросмер стала первой моделью, у которой были права на все ее фото — она получала проценты каждый раз, когда ее фотография была опубликована.

14. Мэрилин Монро стала коммерческим явлением после 1955 года. С 1948 года и во все 50–е эталоном женской красоты была Бетти. Это она выступила в главной роли в развитии пин–ап, создав образ игривой девчушки. Ее многолетний успех подготовил зрителей к звездному старту Мэрилин Монро.

15. К тому времени Бетти стала самой печатаемой моделью Америки, а появление на обложках престижных мужских журналов «Современный мужчина», «Кабаре» и «День и ночь» придало ей статус секс-символа.

16. 24 апреля 1961 года 26-летняя Бетти выходит замуж за знаменитого культуриста и бодибилдера, сооснователя международной ассоциации бодибилдинга, создателя конкурсов «Мистер и Мисс Олимпия» Джо Вейдера и берет фамилию мужа.

Многие из американских супермоделей вздохнули с облегчением. Из модельного бизнеса уходила не знавшая конкуренции Бетти Бросмер, и не на отдых, а чтобы всей душой отдаться пропаганде спортивной теории Джо Вейдера. Отныне ее рабочей одеждой становится спортивное бикини.

17. Ее легендарно узкая талия привлекала взоры читателей изданий мужа. Тогда это были всего два журнала: Muscle Builder Power и Mr. America (сегодня десятки изданий по всей планете).

18. Легко узнаваемое красивое лицо стало эмблемой для спортивных состязаний, проводимых братьями Вейдерами.

Сложно судить, насколько повлияло это событие на развитие бодибилдинга в мировом масштабе, но то, что Бетти стала генератором спортивных идей, несомненно. С ее появлением в жизни Джо Вейдера связано продвижение женского культуризма и фитнеса. Естественно, первой моделью «Тренера чемпионов» была его жена.

Они прожили вместе всю жизнь и написали множество книг про бодибилдинг и фитнес. В 1981 году Бетти и Джо выпустили «Книгу Вейдеров по бодибилдингу для женщин», и Бетти до сих пор ведет колонки на эти темы.

19. Пишут, что именно она предложила мужу присмотреться к австрийскому чемпиону — Арнольду Шварценеггеру . Благодаря ей «Терминатор» был поселен в соседнем с коттеджем Вейдеров доме. Это она проталкивала его на киноэкран. Именно Бетти развила в нем талант к бизнесу: в 70-х годах они совместными усилиями активно занимались торговлей недвижимостью. Огромные продажи Power Exerciser вызваны тем, что новый товар рекламировала пара Арнольд Шварценеггер — Бетти Вейдер. Она не слезала с его рук на пляжных съемках.

20. 11 июня 1998 года

Обложки

Джо Вейдер умер в 2013 году, а Бетти жива и великолепно выглядит. Годы проходили мимо нее. Она оставалась звездой, утопающей в объятиях самых мускулистых мужчин планеты.

55. Джо и Бетти, 45 лет со дня свадьбы.

56. На данный момент Бетти выпускает спортивный журнал для женщин Shape, ведет колонку в знаменитом «Сила и красота», а также является членом Олимпийского комитета по физическому совершенству.

57. Шварценеггер

61. Брук Шилдс

Начало, звезды 50-х:

62. Мэрилин Монро

63. Джейн Мэнсфилд, прообраз куклы Барби