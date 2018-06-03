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16 странных штук с AliExpress для маленьких любителей футбола
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16 странных штук с AliExpress для маленьких любителей футбола 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
На AliExpress можно найти все, что угодно. Особенно много там странных, но оригинальных вещей на любой вкус. А так как впереди у нас чемпионат мира по футболу, мы решили собрать для вас подборку футбольных товаров, которые могут понравиться детям.
Необычные, креативные и забавные товары на футбольную и околофутбольную тематику. Россия, вперед!
Футбол для туалета
Что это: тканевый коврик с нарисованным на нем футбольным полем. В комплекте есть ворота и клюшка. Вот нечем вам заняться, уединившись в комнате для размышлений, поиграйте в футбол что ли. Не все же читать надписи на освежителе воздуха на казахском. А для тех, у кого дома неожиданно оказался писсуар, есть еще более дикий вариант игры в футбол в туалете.
Сколько стоит: 628 рублей.
Огромный надувной мяч  Что это: огромный надувной футбольный мяч. Как тот, про который написали душераздирающий отзыв. Подходит для игры на пляже, на дачном участке или в поле. Главное, следите, чтобы мяч не сбил с ног вашего маленького футболиста.
Сколько стоит: 1.153 — 4.432 рублей (в зависимости от размера).
Наклейки с футболистами
Что это: товар, которым особо славится AliExpress — наклейки. В наборе 35 наклеек со схематичными изображениями известных футболистов. Их можно наклеить на телефон, в тетрадь, да и вообще куда угодно.
Сколько стоит: 125 рублей.
Футбольное поле
Что это: товар для тех, кому туалетного футбольного поля маловато. Футбольное надувное поле величиной практически с настоящее. Подойдет владельцам своей загородной виллы, иначе эту махину не разместить. Зато на нем может играть целая футбольная команда!
Сколько стоит: 183.587 рублей. И это по скидке!
Квадрокоптер-мяч  Что это: квадрокоптер в виде мяча. Камеры в комплекте нет, но ее можно установить. Легкий в управлении дрон с подсветкой, подключением к Wi-Fi, контролем скорости и несколькими режимами полета.
Сколько стоит: 2.034 рубля.
Надувной костюм мячика
Что это: именно то, что мы и написали выше. Надувной костюм большого мяча с российской символикой. Надувается насосом. Костюм для взрослых, ребенок в нем, скорее всего, потеряется, но мы не могли пропустить этот шедевр из мира костюмированных вечеринок.
Сколько стоит: 2.546 рублей.
Футбольные бусы
Что это: бусины в виде разноцветных мячиков. А вдруг у вас не футболист, а маленькая болельщица. В наборе двадцать разноцветных бусин, которые можно надеть на ниточку. Будут бусы или браслет.
Сколько стоит: 109 рублей.
Светильник-мяч  Что это: светильник с изображением футбольного мяча. Плоская лампа с диодами, много режимов свечения и несколько цветов. Это для того, чтобы сны снились о победе нашей сборной. А для самых преданных фанатов футбола можно взять и полноценную люстру.
Сколько стоит: 755 рублей.
Наклейка на стену
Что это: украшение для интерьера — большая наклейка на стену с изображением мальчика и мячиков. Там, где надпись «Any name», можно подставить любое имя. Напишите продавцу, и он вставит туда Максимку или Серегу. Правда, пользователи жалуются, что китайцам сложно дается написание русских имен.
Сколько стоит: 186 рублей.
Надувной вратарь
Что это: надувная «груша» вратаря для тренировок. Ставится на ворота, за ней встает человек и с помощью ручек на фигурке управляет ею. Подойдет для тренировки точности и силы удара. Если ваш малыш бьет с силой Халка (любого из), вам хоть будет за чем спрятаться.
Сколько стоит: 2.317 рублей.
Печати
Что это: обычные печати, которые обожают дети. В наборе две штуки. Футбольные оставляют зеленый штамп — ворота и мячик. Подойдет любителю отметиться везде и всегда.
Сколько стоит: 94 рубля.
Подставка-мяч для ручек
Что это: удобная настольная подставка под канцелярские принадлежности в виде мяча. Цвет можно выбрать самим. Одно большое и несколько маленьких отделений для хранения карандашей, ручек и прочих необходимых школьнику вещей.
Сколько стоит: 209 рублей.
Судейские карточки
Что это: желтая и красная карточка. А еще красивая визитница под них и карандашик для комплекта. Чтобы ребенок мог выступить в роли судьи, или бегать по дому и «штрафовать» вас за то, что вы не разрешили поиграть в мячик в помещении.
Сколько стоит: 65 рублей.
Мини-вентилятор
Что это: мини-вентилятор в форме мяча. Заряжается от USB. Безопасно и без лопастей гоняет воздух туда-сюда, очень экологичен. Других функций у этой штуки нет.
Сколько стоит: 803 рубля.
Наклейка-обманка на машину
Что это: товар из магазинчика приколов. Наклейка на машину, которая может обмануть водителя (но только водителя с плохим зрением). Половина мяча и трещины по стеклу — седой папа и счастливые (пока папа не догнал) дети.
Сколько стоит: 251 рубль.
Орущие игрушки-курицы
Что это: игрушка, которую могут себе позволить только самые терпеливые родители. Это курицы в футбольной форме, которые издают неприятный визжащий звук, если на них нажать. Отличная альтернатива свистелке на трибуне и источник головной боли дома (и собачья радость!).
Сколько стоит: 359 рублей.
Хороших вам покупок!
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