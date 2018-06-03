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Селена Гомес намекнула, что все еще любит Джастина Бибера
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Селена Гомес намекнула, что все еще любит Джастина Бибера 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
июня Селена Гомес (Selena) выложила в фотографию: на ней девушка держит книгу, а внизу красуются строки из ее новой песни «Back»: «Everybody» («Все знают, что у нас остались незаконченные дела»). Уж не послание ли это для Джастина Бибера (Justin)?
Но на фотографии Селена не одна: напротив нее, за стеной грузовика, сидит юноша. В руках он тоже держит книгу с заглавием «Детектив» и прикрывает ей лицо. Может, у нас просто разыгралось воображение, а кадр — это намек на новый клип? И все же отрицать тот факт, что песня была написана про их отношения с Джастином, просто невозможно.
Кстати, новая композиция Селены стала саундреком ко сезону сериала «13 причин почему». Песня вышла 10 мая и мгновенно получила одобрение поклонников Сел.
Ну никак не удается поверить, что Селена и Джастин разошлись навсегда! А после того, как Джастин расстался с Баскин Чемпион (Baskin), надежда на их воссоединение стала еще сильнее. Да еще и эти двусмысленные намеки Селены… Что же нас ждет?
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