Анн-Катрин Бреммель — девушка Марио Гётце

С кем Гётце будет смотреть дома ЧМ-2018?

Марио Гётце не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018, который начнётся в России уже меньше чем через две недели. Успокоит и составит компанию у телевизора полузащитнику «Боруссии» модель Анн-Катрин Бреммель.

Со своей возлюбленной Марио вместе достаточно давно. Ещё в 2014 году автор победного золотого года сборной Германии на ЧМ в Бразилии праздновал победу вместе с Анн-Катрин.

Мало кто знает, но известность пришла к Катрин ещё в подростковом возрасте. Сфотографировавшись однажды с любимым музыкальным исполнителем — Томом Каулицем из «Tokio Hotel», девушка тут же стала популярной.

Анн-Катрин попробовала себя в качестве певицы, записала несколько песен. Затем приняла попытку пробиться в шоу «Топ-модель по-немецки», но безрезультатно. Странные, конечно, люди, как можно было не взять такую красоту?

Но всё же сейчас девушка добилась своего и востребована в модельной профессии.

Её также приглашают участвовать в различных телешоу, таких как «Давайте танцевать».

Находит девушка время и для Марио и часто делится фотографиями с возлюбленным.

Так что не заскучает Гётце во время просмотра мундиаля. С такой леди забудутся все неудачи.