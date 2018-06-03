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Анн-Катрин Бреммель — девушка Марио Гётце
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Анн-Катрин Бреммель — девушка Марио Гётце 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
С кем Гётце будет смотреть дома ЧМ-2018?
Марио Гётце не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018, который начнётся в России уже меньше чем через две недели. Успокоит и составит компанию у телевизора полузащитнику «Боруссии» модель Анн-Катрин Бреммель.
Со своей возлюбленной Марио вместе достаточно давно. Ещё в 2014 году автор победного золотого года сборной Германии на ЧМ в Бразилии праздновал победу вместе с Анн-Катрин.
Мало кто знает, но известность пришла к Катрин ещё в подростковом возрасте. Сфотографировавшись однажды с любимым музыкальным исполнителем — Томом Каулицем из «Tokio Hotel», девушка тут же стала популярной.
Анн-Катрин попробовала себя в качестве певицы, записала несколько песен. Затем приняла попытку пробиться в шоу «Топ-модель по-немецки», но безрезультатно. Странные, конечно, люди, как можно было не взять такую красоту?
Но всё же сейчас девушка добилась своего и востребована в модельной профессии.
Её также приглашают участвовать в различных телешоу, таких как «Давайте танцевать».
Находит девушка время и для Марио и часто делится фотографиями с возлюбленным.
Так что не заскучает Гётце во время просмотра мундиаля. С такой леди забудутся все неудачи.
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