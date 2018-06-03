Почему русские боялись умных женщин

На Руси мужчины с опаской относились к трем категориям женщин: не подходившим под бытовавшие тогда стандарты женской красоты, слишком умным, «ведающим», и тем дамам, которые проявляли мужские качества. Все эти параметры в древней Руси имели не типичные для современности характеристики.

Во многом они определялись главенствующей ролью мужчины в славянском обществе, церковными догмами и состоянием медицины.

Внешние качества

Проживание в средней полосе, где климат достаточно суров и зимы очень холодны, диктовало определенный рацион питания. Пища наших предков была богата жирами и углеводами, которые дают много калорий и помогают выжить в особенно студеные зимы. Вполне естественным было то, что при таком меню люди обладали крепким телосложением. Русские женщины в большинстве своем были полными, с крупными бедрами, животом и тазом.

Полнота воспринималась славянами как признак отменного здоровья. Худая девица казалась им больной, даже увечной. Предки не считали ее способной стать матерью, выносить и выкормить большое количество детей. Это было серьезным недостатком, который отталкивал от очень даже миловидной представительницы прекрасного пола. Мужчины обходили ее стороной и нередко за глаза называли «ведьмой».

Умственные способности

К категории «ведьм» относили и умных женщин, умевших лечить травами, произносить разные заклятья и заговоры. К ним все поголовно бегали лечиться и советоваться, когда прихватывал зуб или нужно было приворожить какую-то красивую девицу или парня. Но их же и боялись за эти знания.

Славяне, не понимавшие истинной природы многих вещей и связывавшие обычные явления с вмешательством потусторонних сил, и «ведуний», «ведьм» относили к людям, знавшимся с нечистой силой. Из подозревали в коварстве и других смертных грехах. Славянские мужчины боялись, что ведьма может не только избавить от болезни, но и наслать ее. Таких женщин обходили стороной. Ведуньи нередко и селились где-то на окраине деревни или даже в лесу, чтобы реже попадаться людям на глаза.

Мужское поведение

Самым большим смертным грехом женщины славянские мужчины считали покушение на их главенствующую роль в обществе. И девицы, и замужние бабы на Руси в большинстве своем были кроткими, скромными домоседками. Так женщину воспитывали с самого детства. Ее задачей было ведение домашнего хозяйства, рождение детей и беспрекословное подчинение мужу. Никакой роли в общественной жизни женщины не играли.

Но иногда появлялись дамы, не соответствовавшие этому стандарту. Они могли демонстрировать смелость, высказывать свое мнение, отстаивать свои права. Все это считалось «мужским» поведением, не соответствовавшим женскому предназначению. Женщин, которые осмеливались вести себя как мужчины, последние не понимали и потому боялись.

Ярким примером такой славянки можно считать княгиню киевскую Ольгу. Она вела себя как мужчина: мстила, наказывала врагов, сама решала, за кого пойдет замуж, а за кого нет. Для того времени это было вызывающим, а потому странным и даже страшным поведением.

В древнерусском обществе только мужчинам полагалось быть мстительными. Для них это было нормой поведения. Женщина, способная жестоко отомстить за убийство мужа, уничтожив несколько посольств других племен, вызывала страх. Естественно, перед ней дрожали не только враги, но и собственные бояре и прочий придворный люд. Ольга была злопамятной и непредсказуемой, а для тогдашних мужчин ничего страшнее такой женщины и придумать было нельзя.