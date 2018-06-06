Двоеженец Вадим Казаченко объяснил драку в Мосгорсуде с одной из жен 

В студию «Прямого эфира» пришел Вадим Казаченко. Звезда эстрады 1990-х вместе с нынешней женой и продюсером Ириной Аманти захотел лично разъяснить инцидент, который на днях произошел в Мосгорсуде.
По информации в Интернете, в Мосгорсуде он избил Ольгу Казаченко — прежнюю жену и мать его годовалого сына Филиппа. Впрочем, поясняет певец, официально они действительно не развелись — Ольга намеренно тормозит этот процесс.
При этом Казаченко уже успел жениться на Аманти, так что, признается певец, он на данный момент официально «двоеженец».
Что же касается инцидента в суде, то все произошло настолько стремительно, что очевидцы даже не успели включить камеры мобильных телефонов. Вадим утверждает, что Ольгу не бил, а лишь взял ее за голову.
Вадима, по его словам, давно возмущает то, что она полтора года льет на голову грязь", лжет о нем, оскорбляя его и Ирину, а на суде и вовсе провоцировала Казаченко.
Как расценили гости программы — коллеги Казаченко происшествие в Мосгорсуде? Была ли драка на самом деле, кто из супругов в этой истории жертва, и чего добивается Ольга Казаченко? Ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».