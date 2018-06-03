Сергей Ленин: что сделал математик для Надежды Крупской

Математик-экономист Сергей Ленин находился в дружеских отношениях с Надеждой Крупской . Поэтому однажды именно к членам его семьи Крупская и обратилась с одной просьбой. С этого момента, как считают некоторые эксперты, Владимир Ульянов и стал Лениным.

Семья Лениных

На тот момент главой семьи Лениных был Николай Егорович — отец Сергея. Николай Егорович являлся крупным помещиком и, по свидетельствам очевидцев, ярым сторонником крепостничества. Говорят, что как-то раз к нему пришла крестьянка, которая попросила Ленина разрешить ей вступить в брак. Николай Егорович очень разозлился и велел поместить несчастную в колодец. Когда через некоторое время крепостную извлекли из воды, помещик спросил у нее: «Все еще хочешь замуж?» Девушка ответила утвердительно. Только тогда Ленин дал свое согласие.

У Николая Егоровича было трое детей: Сергей, Николай и Ольга. Николай стал юристом, Сергей — математиком, а Ольга работала в вечерней школе для рабочих. Кстати сказать, Ленин-старший, будучи человеком старой закалки, деятельность дочери не одобрял. Как бы то ни было, именно в школе Ольга и познакомилась с Надеждой Крупской.

Похищение паспорта

В начале ХХ века муж Надежды Крупской Владимир Ульянов собрался в Германию. Он подал документы на выезд. Вот только мысль о том, что ему могут отказать в пересечении границы, не давала будущему вождю пролетариата покоя. Ульянов поделился своими опасениями с Крупской, а та в свою очередь обратилась за помощью к друзьям — семье Лениных.

Сергею пришла в голову идея выкрасть паспорт своего отца Николая Егоровича. Тем более что это не составило бы никакого труда. В то время Ленин-старший уже был серьезно болен и мог с минуты на минуту скончаться. Если бы он находился в здравии, то по причине своих политических взглядов вряд ли позволил бы Ульянову воспользоваться документом.

В общем, Сергей беспрепятственно похитил паспорт у своего отца, переклеил фотографию, изменил дату рождения и передал его Надежде Крупской.

И Ульянов, и Ленин

Вскоре оказалось, что Ульянов зря волновался. Разрешение на выезд он все-таки получил. Однако расставаться с новым паспортом он был не намерен. Владимир покинул родину с двумя документами: на свое настоящее имя и на имя Николая Егоровича Ленина.

Несмотря на то, что многие специалисты считают все произошедшее обыкновенной байкой, некоторые историки уверены в реальности описанных событий. Например, историк Михаил Штейн нисколько не сомневался в том, что все это чистая правда. [С-BLOCK]

Доказательством тому может служить тот факт, что через полгода Ульянов написал статью в журнал «Заря» и подписался «Н. Ленин». Кроме того даже сама Надежда Крупская никогда толком не могла объяснить, откуда взялся у ее супруга такой псевдоним.

Судьбы же членов семьи Лениных сложились трагично. В 1919 году Николай умер в тюрьме. В том же году Ольга скончалась от оспы. А Сергея убили большевики. Свидетели рассказывали, что его арестовали и отправили к месту будущего заключения. По дороге Сергей захотел присесть в телегу и попросил об этом конвоиров. Но те сочли, что Ленина проще расстрелять.