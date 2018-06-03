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19-летняя София Ричи устала терпеть измены и бросила 35-летнего Скотта Дисика
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19-летняя София Ричи устала терпеть измены и бросила 35-летнего Скотта Дисика 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Причинами расставания стали измены 35-летнего Дисика и его чрезмерная любовь к горячительным напиткам.
Похоже, экс-супруг Кортни Кардашьян, которая развелась с ним из-за измен и пьянства, не меняется. На этот раз Скотта Дисика бросила модель София Ричи, которая устала терпеть его неприемлемое поведение и разгульный образ жизни.
Источники портала TMZ сообщают, что влюбленные разошлись после того, как Скотт от души развлекся с незнакомой девушкой на вечеринке по случаю запуска нового альбома Канье Уэста. Дисик вел себя в своем стиле: говорил всем, что он свободен, и не выпускал стакан из рук. По слухам, София Ричи давно хотела расстаться с ним, а эта злополучная вечеринка стала последней каплей, переполнившей чашу ее терпения.
Ранее у любвеобильного Скота Дисика были кратковременные романы с Беллой Торн, Хлои Бартоли и Эллой Росс. От Кортни Кардашьян, у него подрастают трое детей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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