19-летняя София Ричи устала терпеть измены и бросила 35-летнего Скотта Дисика

Причинами расставания стали измены 35-летнего Дисика и его чрезмерная любовь к горячительным напиткам.

Похоже, экс-супруг Кортни Кардашьян , которая развелась с ним из-за измен и пьянства, не меняется. На этот раз Скотта Дисика бросила модель София Ричи, которая устала терпеть его неприемлемое поведение и разгульный образ жизни.

Источники портала TMZ сообщают, что влюбленные разошлись после того, как Скотт от души развлекся с незнакомой девушкой на вечеринке по случаю запуска нового альбома Канье Уэста. Дисик вел себя в своем стиле: говорил всем, что он свободен, и не выпускал стакан из рук. По слухам, София Ричи давно хотела расстаться с ним, а эта злополучная вечеринка стала последней каплей, переполнившей чашу ее терпения.