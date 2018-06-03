Гурам Баблишвили: У нашего с Анфисой Чеховой сына никогда не будет двух пап!

Уже более полугода назад распалась одна из самых харизматичных пар российского шоубизнеса. Телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили объявили о своем расставании в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», там же статный грузин признался, что во время брака изменял своей супруге с другими женщинами. Однако, на удивление, Гураму и Анфисе все равно удалось сохранить дружеские отношения. Наши корреспонденты встретили Баблишвили на светском мероприятии и выяснили все подробности его холостяцкой жизни.

— Гурам, как вам удалось мирно расстаться с Анфисой?

— Вы знаете, я сам иногда задаюсь этим вопросом. Когда мы только разошлись, был период, который длился месяца три, когда мне было очень тяжело. Да и Анфисе, наверное, непросто. Трудно было свыкнуться с тем, что мы больше не вместе. Наверное, спасло то, что даже когда мы были в браке, то оба постоянно мотались куда-то по работе — в итоге быстро привыкли к новому статусу. В таких ситуациях главное — не садиться на диван со словами: «Вот что теперь делать? Все, мне хана!» Кстати, у нас не было такого момента, когда мы сели и решили разойтись. Дело в том, что мы оба лидеры. Когда каждый в паре начинает тянуть одеяло на себя, то лучше по жизни все-таки порознь идти. Анфиса гордая, я тоже. Она никогда не уступит, и я также этого не сделаю. В итоге мы остались просто при своем войске.

— И все-таки вы не пожалели, что расстались с Анфисой?

— Мысли такие у меня, может, и были, но человек ведь ко всему привыкает! Мы сейчас общаемся в первую очередь как родители Солика — нашего сына. Он для нас главное. Кстати, мы при ребенке даже никогда не ссорились. Мне очень нравится, как Анфиса нынче выглядит. Нет такого, что вот мы расстались — и я теперь всем говорю, что она больше не в моем вкусе. Кстати, она мне нравилась в любом весе. Когда она была беременна, сильно похудела, а после родов чуть-чуть разошлась, булочкой моей сладкой была. А сейчас она сильно постаралась доказать всем и в первую очередь себе, что возможно похудеть. Молодец! У нее все впереди, думаю, что она еще много сюрпризов выдаст!

— С сыном как часто видитесь?

— Он неделю назад был у моих родителей в Грузии. Я им его часто привожу, они следят за ним. Каждое лето я его забираю на свою родину на два-три месяца для того, чтобы он учил грузинский язык. Солик в Грузии обычно бегает весь грязный, покоцанный, с собаками, детворой, еще там есть у нас свинюшки, куры. Для меня очень важно, чтобы мой сын говорил на грузинском. А в корневой атмосфере — там, где у него бабушка, дедушка, соседи и друзья говорят по-грузински — он и сам быстро переходит на этот лад. Анфиса очень даже рада этому и всячески способствует нашему общению. Он же в нашей семье крайний Баблишвили! Это вообще редкая фамилия в Грузии, в Кахетии проживают только три семьи Баблишвили. Практически у всех родственников — девочки. Получается, что Солик — самый младший мальчик! Так что все наши его очень берегут, любят.

— У вас сейчас есть девушка?

— Есть. Но отношения у нас недолгие, мы встречаемся месяц или полтора, пока не могу сказать, насколько это серьезно. Речи о женитьбе пока не идет, предложение я еще не делал. И это не первые мои отношения после Анфисы.

— Расскажите о своей нынешней избраннице. Как ее зовут, чем занимается?

— Мою девушку зовут Юля. Она жгучая брюнетка, очень красивая, не имеет никакого отношения к актерской сфере, занимается маркетинговым бизнесом. Нас познакомили общие приятели.

— У вас есть с Юлией разница в возрасте?

— Да, она младше меня на 13 лет. И я себя при этом потрясающе чувствую, нахожусь в отличной духовной и физической форме!

— С родственниками, с Соликом еще не познакомили Юлю?

— Нет, еще ни с кем не знакомил, у нас пока двойные отношения, сугубо между собой. Я признаюсь, что вообще для меня на первом месте — это дети. Я готов к тому, чтобы их у меня было много. Я допускаю, что где-то неофициально у меня завалялась парочка детей. Если они все ко мне однажды придут и скажут, что они правда мои, я воскликну: «Да это же круто! Тем более вы уже выросли! Ура!» Я, наверное, к женщинам не так сильно готов, как к детям. Я ведь и сам большой ребенок.

— Если у Анфисы появится мужчина, будете ревновать?

— Безусловно, она молода, стройна, талантлива, просто потрясающая девочка! У Анфисы должна быть личная жизнь! Но, признаюсь, у меня будет определенная ревность по отношению к ребенку. Для меня главное, чтобы между ним и мной никого не было! Двух пап у Солика не будет никогда! Пусть меня распнут, как Прометея в горах Кавказа, но я этого не допущу! Не нужно, чтобы какой-то другой мужчина принимал участие в воспитании моего сына! Кстати, если моя будущая супруга не примет Солика и воспротивится моим отношениям с ребенком, я не буду долго философствовать на эту тему и просто ей скажу: «Женщина, я тебе сейчас такси оплачу — и на этом все! Пока!»