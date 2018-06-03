В Калининградской области открылся первый кемпинг к ЧМ-2018

В Калининградской области в субботу, 2 июня на Приморском проезде в Зеленоградске открылся первый кемпинг, построенный к ЧМ-2018. «Клопс» выяснил, какие условия для проживания здесь созданы.

Лагерь, в котором будут жить футбольные фанаты во время мундиаля, расположился на территории менее одного гектара. На этой площади уместились 15 домиков, возле каждого — деревянные беседки и мангалы. Рядом с кемпингом обустроена бесплатная стоянка на 500 автомобилей. Также машины можно парковать прямо возле домов.

Домики различаются по размеру. Есть жилье, рассчитанное на двоих-троих постояльцев, с одноместными номерами. В некоторых строениях легко разместится компания из восьми человек. В каждом доме есть санузел с горячей водой и кухня с посудой, шкафчиками и электроплитой.

Комнаты тоже разные. Некоторые оборудованы скромно — небольшая кровать с тумбочкой. Но есть и варианты с двуспальным ложем, со шкафами для одежды и ящиками для личных вещей.

Кемпинг находится недалеко от моря. В планах инвестора — благоустраивать пространство у прибрежной зоны. Два спуска к морю по ул. Гагарина уже готовы. В дальнейшем планируется обустроить на улице деревянный променад.

Вблизи лагеря проходит железная дорога. По словам главы региона Антона Алиханова, планируется рядом с кемпингом обустроить остановку для поездов, этот вопрос согласован с администрацией Зеленоградска и КЖД.

“Я попросил Виктора Георгиевича (Голомолзина, начальника КЖД — прим. ред.) сделать там остановку, чтобы часть людей, которые приезжают в Зеленоградск, могли здесь выгружаться и пользовались инфраструктурой, которая там создана”, — отметил Алиханов.

В преддверии ЧМ-2018 планировалось обустроить в Калининградской области три кемпинга. Кроме Зеленоградска, под площадки для размещения гостей выбрали поселок Константиновку и Калининград.