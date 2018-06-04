Ещё
В Зеленоградске открылся кемпинг для болельщиков ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зеленоградске открылся кемпинг для болельщиков ЧМ-2018 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Кемпинг на 18 благоустроенных домов для болельщиков ЧМ-2018 открылся под Калининградом, на берегу Балтийского моря. Как сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018, стоимость проживания в нем составит от 5 до 7 тысяч рублей в сутки.
Жилые домики расположены в Зеленоградске, в них могут разместиться до четырех–шести человек. Для отдыха есть все необходимое: камины, беседки, мангалы и доступ в Интернет. Территория охраняется, есть парковка.
Сообщается о том, что в перспективе планируется строительство еще 28 домов.
«В течение ближайшего года в этом районе будет организована остановка пригородных поездов, но и сейчас у гостей не возникнет проблем с поездками в Калининград, к месту проведения игр первенства поездом, автобусами или личным транспортом», — сообщает портал.
АиФ: последние новости
Счастье быть вместе. Многодетная мать - о плюсах и минусах большой семьи Болельщикам «Балтики» предлагают проголосовать за новый логотип клуба Путин вручит семье из Немана орден «Родительская слава»
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»68
Боня уже не скрывает свою полноту3
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?18
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
04:35
Певцы, которые спалились с фонограммой
Звёзды
03:58
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Звёзды
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение