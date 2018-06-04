В Зеленоградске открылся кемпинг для болельщиков ЧМ-2018

Кемпинг на 18 благоустроенных домов для болельщиков ЧМ-2018 открылся под Калининградом, на берегу Балтийского моря. Как сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018, стоимость проживания в нем составит от 5 до 7 тысяч рублей в сутки.

Жилые домики расположены в Зеленоградске, в них могут разместиться до четырех–шести человек. Для отдыха есть все необходимое: камины, беседки, мангалы и доступ в Интернет. Территория охраняется, есть парковка.

Сообщается о том, что в перспективе планируется строительство еще 28 домов.

«В течение ближайшего года в этом районе будет организована остановка пригородных поездов, но и сейчас у гостей не возникнет проблем с поездками в Калининград, к месту проведения игр первенства поездом, автобусами или личным транспортом», — сообщает портал.