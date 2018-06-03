София Ричи и Скотт Дисик расстались 

Источники рассказывают, что пара разошлась после того, как Скотт был замечен, когда он развлекался с незнакомой девушкой на вечеринке по случаю запуска нового альбома Канье Уэста.
Инсайдеры также добавляют, что София хотела расстаться со своим бойфрендом еще задолго до злаполучной вечеринки. Она сама рассказывала, что ей не нравится, когда Скотт выпивает, потому что он становится неуправляемым и начинает валять дурака.
Согласно порталу TMZ, на вечеринке Канье Уэста Скотт говорил всем, что он свободен и не выпускал стакан из рук.
Is #kanyewest the greatest hip hop artist of all time?? #ye A post shared by RAP SOCIAL CLUB (@rapsocialclub) on Jun 1, 2018 at 4:35pm PDT Напомним, 35-летний Скотт Дисик и 19-летняя София Ричи встречались около года. До этого у него были кратковременные романы Беллой Торн, Хлои Бартоли и Эллой Росс. Скотт стал популярен после отношений с Кортни Кардашьян. Пара была вместе 9 лет, и у них есть трое детей.