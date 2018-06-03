София Ричи и Скотт Дисик расстались

Источники рассказывают, что пара разошлась после того, как Скотт был замечен, когда он развлекался с незнакомой девушкой на вечеринке по случаю запуска нового альбома Канье Уэста.

Инсайдеры также добавляют, что София хотела расстаться со своим бойфрендом еще задолго до злаполучной вечеринки. Она сама рассказывала, что ей не нравится, когда Скотт выпивает, потому что он становится неуправляемым и начинает валять дурака.

Согласно порталу TMZ, на вечеринке Канье Уэста Скотт говорил всем, что он свободен и не выпускал стакан из рук.