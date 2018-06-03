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Муж Ларисы Рубальской пытался покончить с собой
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Муж Ларисы Рубальской пытался покончить с собой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
72-летняя поэтесса Лариса Рубальская пришла в программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и дала откровенное интервью. Речь в частности зашла о ее первом замужестве. Выяснилось, что с молодым человеком она познакомилась в газете «Смена», когда работала там машинисткой. «Было мне 19 лет, был у меня жених, я обещала хранить верность, но очень быстро про обещание свое забыла, — рассказала Лариса Алексеевна. Годы идут, мне уже скоро 20, стоит мне его ждать? Вдруг вижу существо в сером пиджаке с телефоном в руках. Я другим машинисткам говорю: „Вот с этим парнем я буду сегодня целоваться“. И так началась идиотская история».
фото: кадр из программы
Парень заворожил Ларису, потому что был начитан, например, знал наизусть «Вечера на хуторе». По словам поэтессы, «процеловались» они целую осень, а по весне стали уединяться в пустующей квартире приятеля. Потом Лариса заболела, попала в больницу, перенесла тяжелую операцию на почках. Услышав разговор медсестер — мол, такая девка хорошая, но всю уже располосовали, никто ее теперь замуж не возьмет, — девушка решилась сообщить родителям о романе. «Я вышла из больницы, — вспоминает Рубальская. — Узнала, что он женат, и что уже есть ребенок. Мало того, мне пришлось сказать родителям, что у меня с ним „дело было“. Наверное, надо жениться. Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он оказался тунеядцем и пьяницей …».
В браке молодые люди прожили четыре года. Лариса подала на развод, когда узнала, что первая жена ее мужа снова ждет от него ребенка. «Я собрала две свои вещи и ушла. Он так страдал по мне — даже вены резал! Дура я, конечно, была…», — пишет starhit.ru.
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