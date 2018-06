8 вещей, которые можно делать одному

Путешествуйте

Фото: shutterstock.com Наверняка многие люди, когда хотят отправиться исследовать новые страны, не могут найти идеального попутчика. Иногда это и не нужно — попробуйте путешествовать самостоятельно. «Одиночные путешествия вырабатывают чувство независимости, самодостаточности и уверенность в себе, которые вы могли не испытывать», — пишет Гэил Салтз, психиатр и автор книги The Power of Different: The Link Between Disorder and Genius.

Займитесь сексом

Мастурбация имеет много плюсов для физического и ментального здоровья. Она снимает стресс, помогает лучше узнать себя и свои желания и развивает сексуальную уверенность. Даже если вы не одиноки, это поможет разнообразить (и улучшить) половую жизнь.

Приготовьте ужин

Фото: shutterstock.com Приготовление еды для себя избавляет от дополнительных забот насчёт того, что любит ваш гость, есть ли у него аллергия, какие напитки он предпочитает — вы готовите только то, что хотите и любите. Останется только включить фантазию! Но если вы никогда прежде не готовили, стоит начать с простых рецептов, например салата, омлета или супа.

Такой ужин поможет остаться наедине с собственными мыслями и насладиться не только едой, но и временем в своей компании. Ужиная в одиночестве, вы абстрагируетесь от внешних факторов: вам не надо следить за мимикой, своей или вашего собеседника, смотреть ему в глаза, избегать неловких пауз.

Заведите питомца

Учёные утверждают, что взаимодействие с животными уменьшает уровень стресса и недоверия к людям. Более того, ежедневное общение с животными поможет улучшить эмоциональное здоровье.

Более 6 000 000 животных ежегодно ищут своих хозяев. Однозначно среди этих милых пушистых котов и собак есть тот самый друг, который заполнит ваши свободные минуты. Но если вы пока не готовы завести питомца, вы можете стать волонтёром в приютах и проводить с собакой или котом столько времени, сколько можете.

Танцуйте

Фото: shutterstock.com Танцы — это один из лучших способов весело, беззаботно и в то же время полезно провести время. Танцы улучшают сердечно-сосудистую активность, улучшают работу мозга и вестибулярный аппарат. Танцы наедине с собой помогут раскрепоститься и стать увереннее в себе.

Занимайтесь спортом

Все знают: занятия фитнесом положительно влияют на тело и умственную деятельность. Тренировки несколько раз в неделю могут не только улучшить настроение, но и даже помочь вывести человека из депрессии и избавить от чувства тревоги. Спорт поможет навести порядок в голове и сконцентрироваться на важных целях и мыслях. Хотя занятия спортом в группе не отменяют тех же преимуществ, самостоятельное посещение зала не заставит вас работать в общем ритме. Вы будете заниматься так, как нравится вам.

Гуляйте

Фото: shutterstock.com Скачайте любимый плей-лист, не забудьте взять наушники, выходите гулять по любимому маршруту — и наслаждайтесь одиночеством.

