Вместе веселее: плюсы и минусы комбо-операций

Зачем нам все это?

Комбо-операции (они же симультанные) могут предложить одномоментное решение нескольких эстетических проблем. Обычно сочетание операций подбирает хирург на предварительной консультации, исходя из индивидуальных особенностей. Но, как известно, у любого хирургического вмешательства существуют и плюсы, и минусы.

Пройдемся по теории

Комбо-операции бывают нескольких видов:

● последовательные — выполняются последовательно друг за другом;

● синхронные — выполняются одномоментно, на различных (либо на парных) органах. Кстати, при синхронных комбо-операциях в несколько раз сокращается длительность процесса;

● интегрированные. Во время такого вида операций манипуляции совершаются врачами разных хирургических специальностей не последовательно, а сразу, словно единое целое.

Все идет по плану: плюсы комбо-операций

Время — деньги

Комбо-операции позволяют всего лишь за несколько часов провести непростые процедуры. При этом анализы при таких операциях возможно сдать за один раз. Поэтому для тех, кто не любит напрасно тратить свое время и предпочитает все делать быстро, выбор в пользу комбо-операций является очевидным.

Дешево и красиво

Нужно понимать, что, как ни крути, пластическая хирургия — удовольствие не из дешевых. Однако очень часто бывает, что клиники делают хорошую скидку на объединенные процедуры. Стоимость такого «набора» гораздо ниже цены, которая получается, если проводить операции отдельно друг от друга.

Береги силы

Комбо-операции могут решить проблемы не только бюджета, но и периода реабилитации. Плюс заключается в том, что комплекс из комбинированных хирургических вмешательств может избавить от нескольких периодов восстановления. Если проводить пластические операции поочередно, то есть риск нанести вред организму. На реабилитацию могут потратиться все силы, ведь вторую операцию можно проводить только спустя несколько месяцев после первой. К тому же, чисто психологически легче перенести одно хирургическое вмешательство, чем несколько.

Долой нагрузку!

Еще одним плюсом является то, что комбо-операции проводятся под общим единоразовым наркозом. Ведь наркоз, каким бы безопасным он ни был, дает большую нагрузку на все системы организма. К тому же, именно анестезия является для пациента одним из самых стрессовых моментов в хирургическом вмешательстве.

План провален: минусы симультанных операций

Кажется, мы несовместимы

Не всегда разрешено проводить комбо-операции в зонах, которые считаются соседствующими. Например, из-за несовместимости в восстановительном периоде не рекомендуется проводить пластику век и ринопластику одномоментно. Подтяжка ягодиц также не сочетается, например, с липосакцией бедер. Это необходимо учитывать на предварительной консультации и не хотеть все и сразу.

Часики тикают

Для того чтобы процесс реабилитации был комфортным, время проведения комбо-операции не должно превышать 5 часов. Правда, в некоторых случаях бывают и исключения из правил: например, если сочетать торсопластику и липосакцию, то время, отведенное на операции, может превысить заданный лимит.