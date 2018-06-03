Ещё
Вместе веселее: плюсы и минусы комбо-операций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вместе веселее: плюсы и минусы комбо-операций 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Зачем нам все это?
Комбо-операции (они же симультанные) могут предложить одномоментное решение нескольких эстетических проблем. Обычно сочетание операций подбирает хирург на предварительной консультации, исходя из индивидуальных особенностей. Но, как известно, у любого хирургического вмешательства существуют и плюсы, и минусы.
Пройдемся по теории
Комбо-операции бывают нескольких видов:
● последовательные — выполняются последовательно друг за другом;
● синхронные — выполняются одномоментно, на различных (либо на парных) органах. Кстати, при синхронных комбо-операциях в несколько раз сокращается длительность процесса;
● интегрированные. Во время такого вида операций манипуляции совершаются врачами разных хирургических специальностей не последовательно, а сразу, словно единое целое.
Все идет по плану: плюсы комбо-операций
Время — деньги
Комбо-операции позволяют всего лишь за несколько часов провести непростые процедуры. При этом анализы при таких операциях возможно сдать за один раз. Поэтому для тех, кто не любит напрасно тратить свое время и предпочитает все делать быстро, выбор в пользу комбо-операций является очевидным.
Дешево и красиво
Нужно понимать, что, как ни крути, пластическая хирургия — удовольствие не из дешевых. Однако очень часто бывает, что клиники делают хорошую скидку на объединенные процедуры. Стоимость такого «набора» гораздо ниже цены, которая получается, если проводить операции отдельно друг от друга.
Береги силы
Комбо-операции могут решить проблемы не только бюджета, но и периода реабилитации. Плюс заключается в том, что комплекс из комбинированных хирургических вмешательств может избавить от нескольких периодов восстановления. Если проводить пластические операции поочередно, то есть риск нанести вред организму. На реабилитацию могут потратиться все силы, ведь вторую операцию можно проводить только спустя несколько месяцев после первой. К тому же, чисто психологически легче перенести одно хирургическое вмешательство, чем несколько.
Долой нагрузку!
Еще одним плюсом является то, что комбо-операции проводятся под общим единоразовым наркозом. Ведь наркоз, каким бы безопасным он ни был, дает большую нагрузку на все системы организма. К тому же, именно анестезия является для пациента одним из самых стрессовых моментов в хирургическом вмешательстве.
План провален: минусы симультанных операций
Кажется, мы несовместимы
Не всегда разрешено проводить комбо-операции в зонах, которые считаются соседствующими. Например, из-за несовместимости в восстановительном периоде не рекомендуется проводить пластику век и ринопластику одномоментно. Подтяжка ягодиц также не сочетается, например, с липосакцией бедер. Это необходимо учитывать на предварительной консультации и не хотеть все и сразу.
Часики тикают
Для того чтобы процесс реабилитации был комфортным, время проведения комбо-операции не должно превышать 5 часов. Правда, в некоторых случаях бывают и исключения из правил: например, если сочетать торсопластику и липосакцию, то время, отведенное на операции, может превысить заданный лимит.
SNCmedia.ru: последние новости
6 не самых очевидных признаков того, что он козел Все по науке: на что ученые рекомендуют обратить внимание на первом свидании Во имя брокколи и сельдерея: самые известные вегетарианцы среди звезд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?16
Что говорит о женщине форма ее груди23
Нюша «выдавила» грудь платьем20
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ150
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет6
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение