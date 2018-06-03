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Как победить повышенную потливость. Несколько работающих способов
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Как победить повышенную потливость. Несколько работающих способов 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Пот — важная часть системы терморегуляции человека. Но что делать, если ваши поры буквально сходят с ума, заставляя вас чувствовать себя будто в раскаленных песках пустыни? Вот несколько проверенных опытом способов спасти свою одежду от очередной стирки, а себя самого — от неудобных ситуаций.
Успокойтесь
Понимаем, в стрессовой ситуации не так уж и просто будет последовать этому совету. Однако большая часть проблемы действительно находится у вас в голове. Как только вы научитесь контролировать свое моральное состояние, тело начнет легче реагировать на стресс. Соответственно, потеть вы тоже станете меньше.
Шоковая терапия
Способ второй, опасный. Ученые Питтсбург-колледжа выяснили, что легкий электрический шок способен уменьшить потовыделение. Просто поместите ваши ладони (или ступни) в воду и пропустите через нее не сильный ток. Двадцатиминутного сеанса хватит на целую неделю.
Ботокс
Да, этот препарат можно использовать и таким способом. Инъекции нейротоксина, которыми разглаживают морщины, вполне справляются с нервными окончаниями, ответственными за выработку пота. Этот метод не вечен: спустя 4-6 месяцев тело вновь начнет вырабатывать пот на прежнем уровне.
Время антиперспиранта
Почти никто не использует антиперспиранты правильно. Лучше всего средство работает, если нанести его тонким слоем перед сном, а с утра повторить процедуру.
Правильное питание
Ароматные пряности действуют на все рецепторы тела, а не только на вкусовые. Помните о том, что антиперспирант механически закрывает поры, через которые выделяется пот. Раздражающие вещества, проникшие с кровью в эти места, могут вызвать воспаление.
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