Как победить повышенную потливость. Несколько работающих способов

Пот — важная часть системы терморегуляции человека. Но что делать, если ваши поры буквально сходят с ума, заставляя вас чувствовать себя будто в раскаленных песках пустыни? Вот несколько проверенных опытом способов спасти свою одежду от очередной стирки, а себя самого — от неудобных ситуаций.

Успокойтесь

Понимаем, в стрессовой ситуации не так уж и просто будет последовать этому совету. Однако большая часть проблемы действительно находится у вас в голове. Как только вы научитесь контролировать свое моральное состояние, тело начнет легче реагировать на стресс. Соответственно, потеть вы тоже станете меньше.

Шоковая терапия

Способ второй, опасный. Ученые Питтсбург-колледжа выяснили, что легкий электрический шок способен уменьшить потовыделение. Просто поместите ваши ладони (или ступни) в воду и пропустите через нее не сильный ток. Двадцатиминутного сеанса хватит на целую неделю.

Ботокс

Да, этот препарат можно использовать и таким способом. Инъекции нейротоксина, которыми разглаживают морщины, вполне справляются с нервными окончаниями, ответственными за выработку пота. Этот метод не вечен: спустя 4-6 месяцев тело вновь начнет вырабатывать пот на прежнем уровне.

Время антиперспиранта

Почти никто не использует антиперспиранты правильно. Лучше всего средство работает, если нанести его тонким слоем перед сном, а с утра повторить процедуру.

Правильное питание

Ароматные пряности действуют на все рецепторы тела, а не только на вкусовые. Помните о том, что антиперспирант механически закрывает поры, через которые выделяется пот. Раздражающие вещества, проникшие с кровью в эти места, могут вызвать воспаление.