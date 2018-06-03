«Ростов-папа»: южную столицу к ЧМ изобразили в виде волка в кепке блином и с семечками

Российский бренд одежды выпустил футболки с карикатурами на каждый город, в котором будет проходить чемпионат мира по футболу — 2018. На каждой футболке изображен волк, похожий на героя мультфильма «Ну, погоди!», но выглядит он в каждом городе по-разному. — Это отсылка к символу ЧМ, Забиваке, — рассказали в компании Mother Russia нашим коллегам из E1.RU. — А почему он такой — это добрая ирония над всеми городами. Ростовский Забивака одет в майку с надпись «61» — это, как все знают, номер нашего региона. У него в руках подсолнух — это ведь одна из самых распространенных на Дону сельскохозяйственных культур. Шлепанцы — у нас на юге довольно жарко. Ну, а «кепка-хулиганка» и семечки напоминают что Ростов — папа. Волки других городов тоже получились довольно символичными. В Волгограде Забиваку решили нарядить в китель Сталина, а московский — богач, который направо и налево сорит деньгами. Волк из Сочи — в панамке и со спасательным кругом.

Знакомьтесь! Теперь для каждого города, который принимает ЧМ2018, есть свой персонаж 😉🐺#motherrussia #russianbrand #чм2018 Публикация от MOTHER RUSSIA® (@mymotherrussia) 16 Май 2018 в 10:57 PDT Недавно мы рассказывали о художнике, который нарисовал серию открыток, посвященную городам-организаторам ЧМ. Посмотреть его работы вы можете здесь.