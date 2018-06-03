Сталина на вас нет: волгоградского Забиваку нарисовали в кителе генералиссимуса

Российский бренд одежды Mother Russia накануне футбольного чемпионата выпустил серию футболок, посвященную всем городам-организаторам. Каждому из городов дизайнеры присвоили своего волка. Волгограду достался «Забивака», наряженный в китель Сталина. Все изображенные на футболках волки отличаются друг от друга. Волк Сочи со спасательным кругом и в плавках направляется, судя по всему, в сторону моря. Волк из Екатеринбурга не иначе как обыкновенный гопник, а вот у казанского волка из атрибутов в лапах футбольный мяч и четки. Волгоградскому волку подыскали свой наряд. Лучше всего, считают в компании Mother Russia, он смотрится в кителе Сталина.

Публикация от MOTHER RUSSIA® (@mymotherrussia) 16 Май 2018 в 10:57 PDT — Изображение волка — это отсылка к официальному символу ЧМ — волку Забиваке, — рассказали в Mother Russia E1.ru. — А почему он такой — это добрая ирония над всеми городами.

Публикация от MOTHER RUSSIA® (@mymotherrussia) 11 Май 2018 в 2:59 PDT В конце мая московская компания по печати на майках, футболках и толстовках предложила заказать обновку с фигурой «Родины-матери», держащей в руке футбольный мяч. Дав волю воображению, дизайнеры разукрасили «Родину-мать» в цвета российского триколора, а свободную руку, как гамлетовский череп, положили футбольный мяч.