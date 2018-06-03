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Советы тем, кто собирается пойти на русскую свадьбу
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Советы тем, кто собирается пойти на русскую свадьбу 

ИноСМИ 55 минут назад
Фото: ИноСМИ
Вас пригласили на свадьбу в России? Наши поздравления! Вы, определенно, отлично повеселитесь. Но и изрядно устанете! У каждой культуры есть свои особенности. И в этот совершенно особый день, который имеет свои характерные тонкости и предпочтения, вам могут пригодиться некоторые советы, подготовленные самими русскими. Для тех, кто живет в России, эти рекомендации могут быть «банальными», а для «новичков» — полезными.
1. Возможно, вам придется очень много выпить. Смиритесь с этим фактом. На русских свадьбах спиртное льется рекой. Сопротивляться бесполезно. Пожалуй, единственный способ, который может вас защитить, — упомянуть о ваших религиозных убеждениях. Многие русские, чтобы быстро не опьянеть, съедают перед свадьбой кусочек сливочного масла. Вы тоже можете попробовать.
via GIPHY
2. Приготовьтесь к бесконечным тостам. Еще изнурительнее, чем пить, для иностранца может быть поспевать за провозглашаемыми один за другим тостами. Единственный ваш помощник в этом вопросе — терпение.
3. Узнайте, что такое «Горько!». Не удивляйтесь тому, что на свадьбах приглашенные начинают громко кричать: «Не пьем, горько, горько!» Эти возгласы призывают жениха и невесту к поцелую. Это полезно знать и присоединяться к всеобщим крикам.
4. Человек, который ведет и направляет свадебное торжество, является королем вечера. Его называют «тамадой». Как он скажет, так и будет. Приготовьтесь к играм и конкурсам. Особенно россияне нового поколения любят украшать свои свадьбы разного рода конкурсами. Так что будьте готовы к бегу в мешках, лопанию воздушных шаров. Полезно быть в хорошей форме, дабы не отставать от веселья.
5. Если в последующие часы по мере увеличения дозы алкоголя возникают мелкие потасовки, шумные крики, это нормально, не паникуйте. Драка на русской свадьбе — «допустимое» событие. Нет повода для беспокойства. Потому что примирение опять же с помощью спиртного — это лишь вопрос времени.
6. Считается вежливым тоном приносить подарки. У вас даже могут любезно попросить «денежный взнос». Поэтому несколько банкнот в кармане вам не помешают. Родственники новобрачных могут собирать с гостей деньги для поддержки молодоженов — это тоже традиция, которую не всегда, но порой можно встретить.
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