Московская Золушка. Преображение

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Нашей очередной героиней стала заведующая хозяйством в детском саду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.