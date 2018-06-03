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Московская Золушка. Преображение
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Московская Золушка. Преображение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие девушки! Наша рубрика  для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант пулитцеровской премии сергей каптилкин. партнеры проекта  ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернетмагазины и известные стилисты. чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com  Екатерина Кичигина, 33 года
Нашей очередной героиней стала заведующая хозяйством в детском саду.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
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