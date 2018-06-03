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Главные слухи Голливуда: Илон Маск присылает Эмбер свои «голые» фото, а Мадонна сидит в Tinder
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Главные слухи Голливуда: Илон Маск присылает Эмбер свои «голые» фото, а Мадонна сидит в Tinder 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Уже несколько лет существуют блоги, авторы которых анонимно сливают последние голливудские сплетни. Один из блогов писал о бурной сексуальной жизни Харви Вайнштейна (66) за пару лет до того, как ее начала обсуждать вся планета, и мы уверены, что и другие сплетни тоже могут оказаться правдой. Публикуем самое интересное в этом месяце.
Репутацию Майкла Джексона пытаются спасти даже после смерти
Даже после смерти Майкла Джексона его компания пытается очистить репутацию певца, поэтому если вдруг ты напишешь комментарий о том, что он как-то связан с детским насилием, будь уверен — на тебя ополчится как минимум 10 разных людей, и, скорее всего, все их аккаунты созданы специально для этого.
Белла (21) и The Weeknd (28) расстались из-за его измен
А инсайдеры сообщают, что он и сейчас спит с десятками девушек. Прогнозируют: ничего не изменится.
Уитни Хьюстон была лесбиянкой
И многие уверены, что то, что она скрывала это много лет, ее и погубило. Сейчас Бобби Браун (49), бывший муж Уитни, пытается скрыть гомосексуальность покойной супруги всеми способами.
Мадонна сидит в Tinder
И еще одном приложении для знакомств, в котором у нее на аватаре стоит фото ее ассистентки. Первое свидание — приглашение домой к звезде, где она проводит с ними «счастливый час», а потом заставляет подписать договор о неразглашении. Изощренно!
Илон Маск (46) продолжает присылать Эмбер Хeрд (32) свои голые фото
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И у нас всего два вопроса: есть ли там на что посмотреть и что думает об этом Граймс (30)?
Песни Риты Оры (27) никто не слушает
Поэтому звукозаписывающая компания певицы потратила огромные деньги на то, чтобы ее новый трек продержался на первой строчке чартов хотя бы неделю. Оказывается, это тоже можно проплатить.
У Тристана Томпсона (27) есть второй телефон
Маленький, раскладной, и он использует его для того, чтобы звонить своим девушкам «на стороне».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnye-sluhi-gollivuda-ilon-mask-prisylaet-ember-svoi-golye-foto-a-madonna-sidit-v-tinder/
Peopletalk: последние новости
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