Британские болельщики: главное, чтобы русские женщины нас не отфутболивали!

Каждый третий британский болельщик едет на ЧМ не болеть за сборную, а общаться с россиянками.

Издание Daily Mail опубликовало результаты опроса британских болельщиков, собирающихся на футбольный чемпионат мира в Россию, и оказалось, что лишь 18 процентов из них собираются в первую очередь болеть за сборную Королевства, мысли же других (33 процента опрошенных) напрочь заняты иным — мечтами об общении с русскими девушками, причем добрая половина из этих 33 процентов рассчитывают на интим.

Вообще «русские женщины» — это какой-то предчемпионатный тренд. До британцев господин Гернот Рор , наставник нигерийцев, также проехался по поводу русских дам, но несколько в ином ключе: он заявил, что на время Чемпионата мира запрещает своим футболистам секс с русскими девушками. С женами — встречайтесь, пожалуйста, с русскими девушками — ни-ни.

"Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается", — заявил тренер. Вот так. Падут нигерийцы на этом поле брани, что ли? Но как бы там ни было, что-то эдакое Рор явно имеет ввиду.

Свое пособие по общению с русскими девушками выпустила и Аргентина: в специальном сборничке оговорено, что русские девушки любят «опрятных, внимательных и чутких мужчин, не зацикленных на себе». А еще, подмечают аргентинцы, русские не любят вульгарности. О как!

Русская девушка для иностранцев — давно загадка номер раз. Однако представления о них (о нас) бытуют абсолютно противоположные. Так, часть иностранцев считает, что россиянки — высокие, белокурые красавицы, которые даже за хлебом в магазин выходят при полном параде и с ярким боевым раскрасом. Многие уверены. что русские — самые красивые женщины в мире, а в качестве символа русской красоты имея ввиду Марию Шарапову . Те иностранцы, что читали классику, до сих пор полагают, что все русские дамы — немножечко Наташи Ростовы. В целом же русские образованы, умны, хозяйственны, экономны, все прекрасно готовят и при всей своей независимости все же позволяют доминировать в семье и отношениях мужчине. Что, конечно, мужчинам очень нравится.

Другая часть иностранцев полагает, что истории о многочисленных российских аферистках имеют под собой веские основания. Так, по неофициальным статистическим данным, примерно каждая пятая посетительница сайтов знакомств — аферистка, причем большинство из них — россиянки. Надо заметить, что для большинства иностранцев «русские» — это примерно то же самое, что и «россияне», и оба эти понятия с легкостью вмещают в себя как непосредственно русских, так и молдаванок, и украинок, и белорусок. По оценке экспертов, кстати, только Австралия в прошлом году отправила брачным аферисткам из стран СНГ примерно 25 миллинов долларов, а 60-летний Джон Хейдтманн так запал на некую Нину из Москву, что потратил на нее ("надо решить проблемы, чтобы приехать к тебе, милый", «нужны деньги на визу», «нужны деньги на еще что-то…») 8 миллионов рублей с хвостиком (180 тысяч австралийских долларов).

Такие истории, конечно же, становятся достоянием общественности, поэтому часть иностранцев русских дам опасаются, а еще полагают, что наши дамы очень даже не дуры выпить, любят тратить деньги своей «половины», не слишком разборчивы в отношениях, а их крепость проверяют толщиной кошелька. При этом на Западе, где большинство женщин не носит макияж так активно, как в нашей стране, русские девушки считаются очень ухоженными, хотя и не всегда со вкусом одетыми. В отличие от соотечественников мужского пола, русские девушки считаются улыбчивыми и легкими в общении, но не слишком искренними. Но все, кто общался с ними раньше, подчеркивают: с ними никогда не знаешь, что тебя ждет, поэтому не бывает скучно! Они капризны, переменчивы, но трогательны, иногда ведут себя как дети, у них широкий кругозор, они готовы поддержать любую беседу, у них бешеная энергия.

Ну а еще, конечно, всех иностранцев поражает, как легко русские женщины носят огромные сумки и поднимают тяжести. Ха! Это они еще не видели, как мы входим в горящие избы и останавливаем коней на скаку!

Ольги Хохловой, Многие отношения иностранцев и русских завершались браками. Это, конечно, хрестоматийные истории Сальвадора Дали и Елены Дьяконовой, Пабло Пикассо Ромен Роллан и Мария Кудашева — истории известные, всегда связанные с чувствами и страстями. Вряд ли приезд болельщиков кончится браком, но мало ли! Для россиянок же главное сейчас — помнить о циничных и мудрых словах Оноре Бальзака, сказанных давным-давно: «Женщина — это хорошо накрытый стол, на который мужчина по-разному смотрит до и после еды».

Россиянки, успешно «сходившие замуж» за иностранцев

Наталья Водянова , супермодель и филантроп. Первый муж — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. В браке было рождено трое детей — Лукас Александр, дочка Нева (с ударением на первый слог) и Виктор. С 2010 года супруги перестали жить вместе, ну а в 2-11 году Наталья авшла замуж на Антуана Арно , французского бизнесмена, гендиректора фирмы Берлути. В браке с ним родились дети — Максим и Роман.

Анна Курникова много лет терзала сердца поклонников — есть ли у красавицы роман с Энрике Иглесиасом , или его нет. После быстротечного брака с хоккеистом Сергеем Федоровым Анна все же осталась с Энрике — родив ему двойняшек в 2017 году. На концерте в Москве Энрике заявил, что теперь он на 50 процентов — русский. И все после брака с Курниковой!

Отлично монетизировала свою красоту и уроженка Бердянска Ольга Куриленко . Актриса сходила замуж за фотографа Седрика ван Моля, потом за богатейшего предпринимателя Демиана Габриэла, пообщалась с миллионером Денни Хьюстоном, а затем представила свету нового мужа — актера и журналиста Макса Беница.

Ну а на Ирине Шайхлисламовой, известной как Ирина Шейк , жениться ее партнеры как-то не очень торопились, что дела, впрочем, не отменяет. Сначала подруга Криштиану Роналду , затем Ирина с 2015 года начала отношения с известным актером Бредли Купером и уже родила ему дочь — Лею де Сьен Шейк Купер. Отношения с прежними девушками у Купера были недолгими: он развелся с Дженнифер Эспозито через четыре месяца после заключения брака, меньше двух лет длились его отношения с Рене Зеллвегер , быстро завершилась амурная история и с Зои Залданой, и с моделью Сьюки Уотерхаус. Так что Ирина пока -тьфу-тьфу — волнует его сердце дольше всех!

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