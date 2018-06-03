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Никита Джигурда помолодел и стал похож на викинга
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Никита Джигурда помолодел и стал похож на викинга 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
После примирения с Мариной Анисиной, Никита Джигурда явно помолодел. В его «Инстаграме» появилось несколько новых фотографий. Актер сменил имидж, став платиновым блондином. Его мужественная красота привела в восторг поклонниц. Мо их мнению, он стал похож на настоящего викинга.
«Никита вы на викинга похожи! Такой же свирепый снаружи и одухотворенный богами внутри!», «Очень идёт такой стиль, и цвет волос», «Какой, молодец», — пишут актеру подписчики. Однако, несмотря на их комплименты, Никита продолжает посвящать стихи жене, называя ее богородицей.
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