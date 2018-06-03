«Пусть накачают мозги»: папа Харитоновой ответил на критику ее груди

33-летняя телезвезда Александра Харитонова всегда отличалась хрупким телосложением и никогда не могла похвастаться большой грудью. Поклонники считают, что ее формы гармонично выглядят, но хейтеры то и дело указывают на необходимость пластики. Красавица представила мнение своего отца на этот счет.

Худощавые от природы представительницы шоу-бизнеса часто страдают от того, что их грудь далеко не выдающегося размера. И если многие решают эту «проблему» радикальным способом — увеличивая бюст при помощи имплантов, то есть и те, кто вполне неплохо чувствуют себя и без них, не сетуя на матушку-природу. Эксперт скандального шоу «Дом-2» Александра Харитонова ответила на критику своей груди: «Многим людям покоя не дает маленькая грудь. В этом нет ничьей вины, просто все привыкли к „дутикам“ у девочек на месте, где грудь… А раньше никто на это даже внимание не обращал. Тело было красивым при любых формах — естественным, каким его создала природа. Мой папа Александр Харитонов — старой формации человек и ответ у него один».

Александра опубликовала видеоролик, в котором можно услышать, как отец отреагировал на ее вопрос «Может накачать грудь?» Она заявил, что подобные суждения исходят от людей, которым нужно «накачать мозги». Краткий, но довольно внятный ответ мужчины понравился многим подписчикам Харитоновой: «Папа красиво ответил!» «Имея такого папу, тяжело будет найти мужа». «Красавчик папа! Плохого не посоветует!»

«У тебя клевый папа! Да и ты умничка! Не слушай никого, оставайся всегда такой какая ты есть!» «По-моему очень правильно и достойно». «Правильно папа сказал. Вообще не вижу красоты в этих силиконовых мячах. Маленькая грудь намного красивее». «С папой такое обсуждать — это перебор! А вот насчет маленькой груди, так это ведь красиво. Красиво когда худенькая, с аккуратненькой грудкой, и вообще, что дано природой, так и должно быть!»

Александра часто рекламирует одежду, в частности нижнее белье. В фотосессиях она то и дело демонстрирует формы, которые многим нравятся. Но те, кто считают ее грудь несовершенной, не забывают выражать свои негативные мнения. Харитонова редко реагирует на критику, а если и делает это, то только со свойственным ей сарказмом. Но настоящим предметом гордости знаменитости является ее гладкая кожа без изъянов. Александра Харитонова подчеркивает, что тщательно ухаживает за ней, но не скрывает, что большую роль в этом вопросе сыграла хорошая генетика.

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) 30 Май 2018 в 1:02 PDT