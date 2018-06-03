Для сохранения природы нужны инновационные технологии ЖКХ

— Если мы хотим сохранить среду обитания безопасной, нашей главной целью должен стать нулевой углеродный след, и для ее достижения очень важны новые технологии, — подчеркивает генеральный директор Национального агентства устойчивого развития Светлана Дувинг.

Улучшить нашу жизнь способны такие простые решения, как, например, экономия воды. Это позволяет экономить электроэнергию, что непосредственно влияет на снижение выбросов углекислого газа.

— При правильной организации водоснабжения экономия на одного человека составляет до 8 тысяч литров в год. За счет этого выброс углекислого газа снижается на 46 килограммов в год, — говорит руководитель технической поддержки продаж и специальных проектов компании GROHE Екатерина Чадаева.

Беречь воду позволяет различное экологическое оборудование. Например, в современных смесителях есть аэратор — небольшой сетчатый фильтр. Аэратор смешивает воду с воздухом и ограничивает поток. Для сравнения, обычная душевая лейка расходует 17-18 литров в минуту, а экологичная лейка позволяет сократить расход до 9-10 литров в минуту. Причем человек даже не замечает снижения интенсивности водного потока.

— Экономить воду можно и ограничением ее температуры в квартирах, гостиницах и общественных пространствах, — поясняет Екатерина Чадаева. — В большинстве городов России воду греют централизованно, и сами жильцы не могут контролировать этот процесс. Но в наших силах уменьшить потребление горячей воды. Современные водоразборные краны оснащены термостатами и позволяют установить комфортную температуру, чтобы горячую воду не приходилось разбавлять холодной.

Обычная душевая лейка расходует 17-18 литров в минуту, а экологичная позволяет сократить расход до 9-10 литров в минуту

Терморегуляторы можно установить и на батареях отопления — это тоже снизит расход электроэнергии и, соответственно, выбросы углекислого газа.

Сегодня во многих городских квартирах можно увидеть кондиционеры. Но многие не знают, что современные системы вентиляции позволяют не только очищать воздух, но и возвращать в помещение тепло, что также снижает расход энергоресурсов. Теплообменниками-рекуператорами оснащены и вентиляционные системы, которые предусмотрены во многих проектах современных зданий.

Требования людей к экологичности строительных и отделочных материалов, одежде, обуви, посуде, мебели и предметам интерьера с каждым годом растут. Но если раньше главным требованием к ним была натуральность, то сегодня индустрия предлагает и новые синтетические материалы, которые превосходят природные по своим качествам. Например, практически сошла на нет мода на такое традиционное покрытие для полов, как линолеум. Многие потребители отказываются от него, опасаясь вредных испарений и даже просто неприятного «химического» запаха. На смену ему пришли нетоксичные напольные покрытия — мармолеум, кварцвинил, полиуретан и т.д.

Пока в России частично востребованы только отдельные технологии энергоэффективного строительства

Одним из самых значимых способов улучшения экологии является энергоэффективное строительство — возведение зданий с учетом сокращения теплопотерь.

— Мостики холода — участки внешних стен здания, где происходит повышенная теплопотеря, занимают 5-10 процентов площади ограждающих конструкций. Их влияние следует минимизировать еще на стадии проектирования, — рассказывает представитель компании Schock Николай Павлов

Образцовые показатели энергоэффективного строительства — пассивные дома. В них расходуется всего 10 процентов от энергоресурсов обычных домов. Отапливается пассивный дом благодаря теплу, выделяемому людьми и бытовыми приборами. Особая герметичность здания позволяет вернуть более 75 процентов тепла, которое он выделяет в окружающую среду. Вода подогревается солнечной энергией, а подается в дом с помощью тепловых насосов, которые также получают энергию от солнца. У всех используемых в нем технологий лишь один минус — высокая стоимость.

— Пока в России востребованы только отдельные технологии энергоэффективного строительства: на юге это дома с солнечными батареями, на севере — эффективная теплоизоляция, — комментирует архитектор Илья Заливухин

— В нашей стране газ, вода и другие ресурсы доступны, и мотивации использовать технологии, способствующие сохранению планеты, недостаточно. Но со временем ресурсы будут уменьшаться, и рано или поздно нам всем придется задуматься об их экономном и эффективном расходовании. Чем раньше мы это осознаем, тем лучше для всех, — говорит Светлана Дувинг.