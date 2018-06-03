Ещё
В России стартовали сразу два эксперимента по маркировке товаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России стартовали сразу два эксперимента по маркировке товаров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Маркировка продуктов питания реализована по принципу светофора. Красный означает «стоп» — стоит задуматься, а так ли нужно употреблять этот продукт? Увидев желтый, нужно притормозить: продукты, может, и вкусные, но не стоит ими злоупотреблять. Зеленый означает, что продукт можно есть без ограничения.
Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом, которое стало первым продуктом, промаркированным в России, — 0,014 грамма. Этот компонент обозначен зеленым цветом. А вот сахара почти 15 граммов — это уже желтая зона. Надо быть осторожным.
Производители могут подключиться к проекту по мере готовности производства. О готовности нанести добровольную маркировку к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.
Второй проект — это добровольная маркировка обуви. Как рассказали «РГ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе пилотного проекта — эксперимент поможет участникам рынка перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.
Как поясняет председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, производители и импортеры будут наносить двухмерный цифровой код на обувную коробку или на товарный ярлык. Через него можно проследить весь путь каждой пары обуви — от производства до вывода товара из оборота.
Российская Газета: последние новости
Иностранцам, женившимся на россиянках, запретят жить вдали от семей Для сохранения природы нужны инновационные технологии ЖКХ В мороженом нашли антибиотики и кишечную палочку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов110
Что говорит о женщине форма ее груди23
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ161
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение