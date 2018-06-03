В России стартовали сразу два эксперимента по маркировке товаров

Маркировка продуктов питания реализована по принципу светофора. Красный означает «стоп» — стоит задуматься, а так ли нужно употреблять этот продукт? Увидев желтый, нужно притормозить: продукты, может, и вкусные, но не стоит ими злоупотреблять. Зеленый означает, что продукт можно есть без ограничения.

Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом, которое стало первым продуктом, промаркированным в России, — 0,014 грамма. Этот компонент обозначен зеленым цветом. А вот сахара почти 15 граммов — это уже желтая зона. Надо быть осторожным.

Производители могут подключиться к проекту по мере готовности производства. О готовности нанести добровольную маркировку к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.

Второй проект — это добровольная маркировка обуви. Как рассказали «РГ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе пилотного проекта — эксперимент поможет участникам рынка перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.