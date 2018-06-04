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Тарасов опубликовал фото с Костенко из роддома
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Тарасов опубликовал фото с Костенко из роддома 

Аргументы Недели 53 минуты назад
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото с беременной женой Анастасией Костенко из роддома. Супруга Тарасова должна родить в середине лета. Бывший муж Ольги Бузовой переживает за беременную жену. Анастасия будет рожать в клинике, где появляются на свет дети российских звезд.
Тарасов выложил селфи с женой из больничной палаты и успокоил подписчиков. Анастасию положили на сохранение. «У нас все хорошо», — написал спорстмен.
А модель признается, что сейчас все ее мысли о малыше. «Только беременная поймёт язык беременной, так как в третьем триместре все мысли ТОЛЬКО о малыше. Становится немного тяжелее, ожидание растягивается», — делится Анастасия Костенко. С самого начала беременности она начала в Инстаграмм рассказывать о своих ощущениях. Пара не верит в приметы. Они уже начали закупать для дочки наряды.
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