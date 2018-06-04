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Тарасов отвез беременную Костенко в роддом
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Тарасов отвез беременную Костенко в роддом 

WomanHit.ru 33 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
По некоторым данным, второй ребенок Дмитрия Тарасова появится на свет уже в конце июля или в августе. Сейчас пара активно готовится к событию. Недавно спортсмен отвез новоиспеченную супругу Анастасию Костенко в элитную подмосковную клинику.
Накануне футболист опубликовал селфи с женой из клиники на личной странице «Инстаграма». На снимке модель была запечатлена без макияжа. «В Лапино, как дома уже», — подписал он пост. Предугадав, что поклонники решат, что Настю положили на сохранение, Дмитрий снабдил фото хэштегом «#унасвсехорошо».
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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