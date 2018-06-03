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На краю: знаменитости, пытавшиеся свести счеты с жизнью
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На краю: знаменитости, пытавшиеся свести счеты с жизнью 

Anews 56 минут назад
Фото: Anews
Слава, богатство, успех — казалось бы, что еще требуется для чувства полного счастья. Однако даже у знаменитостей случаются депрессии, личные драмы и сложные ситуации, толкающие их на отчаянные решения.
Принцесса Диана
Она сама признавалась, что несколько раз предпринимала попытки свести счеты с жизнью, притом однажды это случилось в момент, когда экс-супруга принца Чарльза находилась на четвертом месяце беременности. Таким образом леди Ди пыталась привлечь внимание мужа, но он по-прежнему он оставался к ней холоден.
Маколей Калкин
Звезда ленты «Один дома», согласно заявлениям прессы, в 2012 принял значительную дозу наркотиков в попытке уйти из жизни, однако актера спасли. Многие называют причиной таких действий депрессию Калкина, в которой он находился после разрыва с Милой Кунис. Пара состояла в отношениях более восьми лет.
Элтон Джон
Британский певец предпринял попытку суицида, засунув голову в духовку. Произошло это в то время, когда артист был помолвлен с секретарем Линдой Вудроу. Тогда он скрывал собственную ориентацию, и не хотел всю жизнь проводить во лжи.
Эминем
Рэп-исполнитель наглотался таблеток в попытке свести счеты с жизнью еще в 1996 году. Это было связано с желанием Ким Скотт, его девушки на то время, разорвать отношения с рэпером.
Дрю Бэрримор
Актриса пыталась уйти из жизни в 14-летнем возрасте, когда при помощи кухонного ножа перерезала вены. Виной всему рано накрывшая Бэрримор слава, из-за чего она пристрастилась к спиртному и наркотикам. Со временем, пережив кризис, звезда смогла измениться и достичь новых высот.
Холли Берри
Однажды в интервью журналу People голливудская знаменитость призналась, что после разрыва с Дэвидом Джастисом ее посетила мысль о суициде. Звезда сидела в своем авто, зная, что газ продолжает поступать. В тот момент она представляла, как ее мертвой обнаруживает мать.
Уолт Дисней
В 31-летнем возрасте основатель Disney оказался в таком отчаянии, что серьезно задумался о суициде. Когда ему сказали, что у него отсутствует талант, Дисней посредством спиртного и наркотиков пытался уйти из жизни.]]>
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