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Сидеть дома в нижнем белье и выпивать алкоголь. Päntsdrunk — новый образ жизни от финнов
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Сидеть дома в нижнем белье и выпивать алкоголь. Päntsdrunk — новый образ жизни от финнов 

Itsmywine.ru 31 минуту назад
Фото: Itsmywine.ru
Последователи призывают людей снимать с себя всю одежду после возвращения с работы и что-то выпить в качестве отдыха. Финский журналист Мишка Рантенен называет тренд феноменом самопомощи, который помогает уединиться, расслабиться и восстановиться считает, что это путь к самосовершенствованию для дальнейшей борьбы с жизненными вызовами.
В своей книге «Päntsdrunk: финский путь к релаксации» он объясняет его возникновение тем, что люди оказываются в ловушке в помещении во время суровой зимы. Во время полярной ночи жители северных стран, таких как Норвегия, Финляндия и Дания, испытывают нехватку солнечного света в зимние месяцы.
В холодный период люди часто остаются дома, где тепло, вместо того, чтобы куда-то выйти и пообщаться. Päntsdrunk побуждает людей воспользоваться этим временем, чтобы снять одежду после тяжёлого дня и отдохнуть на диване.
«Положите рядом с собой солёные или сладкие снэки, на кровати или диване, вместе с пультом от телевизора и устройствами для доступа в социальные сети. Откройте бутылку или возьмите какой-то алкогольный напиток», — рекомендует Рантенен.
Его книга поступит в продажу с 5 июня и призвана помочь людям понять философию Päntsdrunk, которая в самой Финляндии называется kalsarikänni.
Эта практика настолько часто используется финнами, что местное Министерство иностранных дел ввело эмоджи-символы, посвящённые такому образу жизни. В мужской версии мужчина в нижнем белье держит пиво, в женской — изображена женщина, потягивающая вино.
В то время как Päntsdrunk появился из-за холодной погоды, в северных странах всё ещё сохраняется больше всего самых счастливых людей в мире. В Норвегии и Дании высокие налоги, что обеспечивает бесплатную медицину и образование. И такие инвестиции в счастье каждого человека, похоже, окупаются. Поэтому неудивительно, что скандинавский регион нашёл такой способ пережить суровое зимнее время.
Чем Päntsdrunk отличается от Hygge?
Hygge — норвежское и датское слово, обозначающее уют и комфорт, которое в XX веке стало девизом для жителей этих стран. Оно немного похоже на английское слово to hug («обнимать») и обозначает состояние благополучия, в котором можно достичь приятной близости с людьми вокруг.
Päntsdrunk — это следующий шаг после hygge, объясняющий, как можно достичь такого же состояния комфорта в уединении в собственном доме.
Обе практики делают скандинавские страны тем местом, где каждый сможет найти необходимое время, чтобы расслабиться.
Фото: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz, iStock.com/Thiago_Santos
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