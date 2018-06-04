Перенесшего инсульт Михаила Кокшенова изолировали от друзей

В январе этого года Михаила Кокшенова выписали из больницы. 81-летний артист в прошлом году перенес инсульт и несколько месяцев находился под наблюдением врачей. Его тело было частично парализовано и долгое время его состояние оценивалось как тяжелое. Ему предстояло пройти длительный курс реабилитации, но в последнее время никто из друзей актера не мог выйти с ним на связь. Оказалось, что родные изолировали его от друзей и знакомых.

Журналистам удалось связаться с дочерью Кокшенова Алевтиной . «Отец все помнит, разговаривает. В общем, все нормально, все в том же режиме», — рассказала она о его состоянии. Также женщина пояснила, что телефоном артист не пользуется, так как его не интересует общение с друзьями. По ее словам, у него много других забот. Алевтина не стала скрывать, что не знает о том, кто сейчас ухаживает за ее отцом. Возможно это делает его супруга Наталья или кто-то из его экс-возлюбленных. «Я не знаю, какое отношение все это имеет к здоровью папы и с кем он там — с Натальей, Дарьей, Верой или еще с кем», — отметила она. Родственница Михаила Михайловича также добавила, что он нигде сниматься не планирует, так как ему нужно заниматься лечением, сообщает EG.ru

Напомним, что актер был женат на стюардессе Нине Вокрош, которая родила ему первенца — Алевтину. Однако позже они развелись. Второй его избранницей стала Елена, которая позже работала его директором, но и с ней он развелся в 2007 году после 20 лет отношений. В то время артист и познакомился с предпринимательницей Наталье Лепехиной, которая стал его третьей женой. Еще несколько лет назад он мечтал о сыне, но теперь, по всей видимости, ему пришлось отложить это желание.