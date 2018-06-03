Хоста — «королева тени»!

Хоста — очаровательная и загадочная азиатка. Уже не одно десятилетие она украшает тенистые уголки наших садов, по праву заслужив титул «королева тени». Ее колокольчатые цветки довольно скромны, но главное достоинство хосты не они, а листья: зеленые, салатовые, голубовато-сизые, золотисто-желтые, почти белые, пятнистые и полосатые.

Хоста — достойное украшение тенистых уголков сада

Они бывают сердцевидными и почти круглыми, большими и маленькими, узкими и длинными, как самурайские мечи. Хосты могут быть подобны огромным фонтанам из листвы, а могут оставаться едва заметными кустиками. Но все они добавляют нашим российским садам таинственный шарм своей далекой восточной родины. Раз и навсегда влюбившись в эти прекрасные растения, я уже не представляю без них свой сад.

Хосты в моем саду. Фото автора

Почти каждую весну у меня поселяется одна или несколько новых хост: вот и сейчас посадочного часа в подвале дожидаются два корневища. И я уверена, что они не станут последними — хост много не бывает! Огорчает только, что сухой и жаркий воздух наших кубанских степей становится тяжким испытанием для влаголюбивой азиатки. Климатические условия средней полосы с более дождливым и прохладным летом — как раз то, что нужно хостам.

Выращивание хосты

Особых сложностей в выращивании я не заметила, поэтому рекомендации будут краткими — только то, что действительно стоит учесть.

Время посадки

Посадку хосты лучше проводить ранней весной, до распускания листьев на растении. Или ранней осенью (в конце августа — начале сентября), чтобы саженцы успели укорениться до наступления холодов и смогли успешно перезимовать.

Тщательно отбираем здоровые растения для высадки

Внимательно отнеситесь к выбору посадочного материала.

Саженцы хосты с закрытой корневой системой

Корневище должно быть хотя бы с одной ростовой почкой (но лучше — с двумя-тремя). Хорошо, если эта почка не будет переросшей. Корни должны быть хорошо развитыми, длиной 10-12 см, живыми, эластичными, не подсушенными (сразу отбраковывайте экземпляры с малейшими признаками плесени, гнили и других признаков болезней). Если растение куплено, а высаживать его еще рано, для хранения подойдет прохладное и темное место с температурой +5…+10°C. Для этой цели можно использовать подвал, нижнюю полку холодильника или утепленную лоджию. Выбрать хосты для своего сада вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения различных интернет-магазинов. Выбрать хосту ^collection [36,4]

Выбираем место для посадки

Хоста — растение довольно непритязательное, но место для посадки все-таки желательно выбирать с учетом ее предпочтений. Для видов и сортов с зелеными листьями — затененные участки.

Хостами можно декорировать приствольные круги деревьев

Пестролистные могут расти на солнце, но обязательно их затенение в полуденную жару (с 11 до 16 часов).

Требования к почве

Предпочтительна легкая, воздухопроницаемая, питательная, влажная. Растет хоста как на кислых, так и на щелочных почвах.

Процесс высадки

Посадочную яму копаем широкую, поскольку корневая система хосты разрастается горизонтально. Учитывая, что растение будет обитать на одном месте несколько лет, глубина тоже должна быть не менее 30 см.

В посадочную яму добавляем компостную землю, перепревший навоз, торф, немного песка. Если почва на участке кислая, добавляем горсть древесной золы.

Все тщательно перемешиваем, заполняем грунтом посадочную яму примерно на 2/3 высоты, проливаем водой.

Корни саженца аккуратно расправляем по поверхности увлажненного грунта (ростовые почки должны находиться на уровне почвы) и присыпаем. Снова поливаем.

Землю вокруг посаженного растения мульчируем слоем в 1-2 см.

Уход за хостами

Обеспечить надлежащий уход нетрудно. Важно помнить, что у себя на родине хосты растут по берегам рек, а значит, любят влажную почву и высокую влажность воздуха. Старайтесь приблизить условия ее содержания к естественным.

Полив

Важен своевременный и регулярный полив, но без переувлажнения почвы. Можно побаловать ее вечерним душем, и она с благодарностью откликнется на заботу.

Подкормка

Подкармливают хосты три раза за сезон:

весной, в начале вегетации (роста);

в период цветения;

по окончанию цветения.

Подкормки проводят, чередуя органические и минеральные удобрения. Дозировку и способ внесения (в виде жидкого раствора или гранулами) соблюдают согласно инструкции на упаковке удобрения.

Желательно подкармливать хосты, особенно на бедных почвах

Рыхление почвы под хостами нужно проводить очень аккуратно и неглубоко, потому что их корни располагаются близко к поверхности земли. А лучше вообще заменить рыхление мульчированием: так почва дольше сохраняет влагу, что актуально для дачников выходного дня. Правильно выбранный мульчирующий материал заодно защитит растения от их главного вредителя, о котором речь пойдет дальше.

Защита от вредителей

Болезни хостам не досаждают, а вот от вредителей они страдают. Вернее, от одного вредителя — слизня. Эти медлительные и внешне беззащитные создания безмерно прожорливы и очень любят лакомиться молодыми листьями хост.

Мульчирование колким материалом для защиты от слизней

Растения после их нашествия покрываются дырами, выглядят непривлекательно. Избавиться от этой напасти можно с помощью мульчирования. Только мульчировать нужно не торфом, а чем-нибудь колким (щепой, мелким щебнем, толченым ракушечником, хвойным опадом и так далее), слизень избегает прогулок по таким поверхностям. Я засыпаю землю вокруг своих хост битой ракушкой, которую летом привожу с побережья Азовского моря. Не могу сказать, что метод действует на 100%, но результат можно считать очень даже неплохим.

Размножение хосты

Существует три способа размножения: семенами, черенками и делением взрослого растения. Чаще всего дачники используют третий метод. В этом видео наш автор Татьяна показывает, как правильно провести деление и посадку.

Иногда лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, верно?

Хоста в ландшафтном дизайне

Разместить хосты можно у пруда: там и условия для них подходящие, и они хорошо сочетаются с другими влаголюбивыми растениями.

Хосты очаровательно смотрятся у водоемов

Очень органично смотрятся хосты на фоне камней, деревянного декора, каменной кладки, на газоне, как бордюр у дорожки — выбор мест для посадки достаточно широк.

Хосты украсят тенистые садовые дорожки

А мне хочется выращивать хосты в большом контейнере. Мечтаю поставить его у входа в дом. Место там подходящее, солнце не показывается совсем.

Хосты в контейнерной посадке

Но все не могу решиться, боюсь, что растению будет слишком жарко летом, да и зимой его девать некуда. В комнате хосты не выращивают, им нужен холодный период. Так и остается моя мечта пока неосуществлённой. Еще больше интересных идей применения хосты вы найдете в статье:

Хосты: особенности и идеи использования в саду.

Виды хост

Самым известной, пожалуй, считается хоста подорожниковая.

Хоста подорожниковая

Достигает высоты 60-70 см. Цветет белыми колокольчатыми цветками. Предпочитает расти в тени. Когда эта хоста чрезмерно разрастается, загущенные корни выпирают из земли, поэтому зимой она может вымерзать. Нужно своевременно рассаживать растение. У хосты 'Грин Фонтейн' менее внушительные размеры: в высоту куст может вырасти до 50 см.

Хоста Грин Фонтейн

Выглядит эта хоста великолепно: султан из нарядной листвы смотрится так, будто кто-то старательно уложил листочек к листочку — ровно, плотно, аккуратно. Цветение довольно обильное, небольшими лавандовыми цветочками, похожими на колокольчики. Хоста белоокаймленная 'Маргината'. Привлекательное компактное растение 25-30 см высотой, листья темно-зеленые, с белой каймой.

Хоста белоокаймленная Маргината

Выглядит весьма и весьма декоративно, особенно в период цветения, который приходится на июль-август. Цветки бывают белые, сиреневые, фиолетовые. Не откажется эта пестрая красавица от порции щадящего утреннего или вечернего солнца. Как видите, в выращивании хост особых премудростей нет. Если прониклись симпатией к этому красивому растению, обязательно поселите в своем саду пестро-зеленый кусочек Азии.