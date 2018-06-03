Егор Крид показал татуировки и пирсинг 

Мечта многих девушек, завидный жених Егор Крид, оказывается, может быть «плохим» парнем. Именно такой образ он примерил для фотосессии, которую разместил в своем микроблоге. Певец запечатлен в массивном кожаном кресле с сигарой в руках. На голый торс наброшена куртка, но она не скрывает татуировки и пирсинг на сосках молодого человека.
«Если хочешь быть плохим, будь хорошим», — подписал снимок Егор.
Фанаты попросили Егора не превращаться в Тимати, но от его внешности быстро перешли к обсуждению личной жизни певца и шоу «Холостяк». Многие выражают недовольство его новой девушкой, считая, ее недостойной Крида. Выбор финалистки некоторых настолько расстроил, что они отписываются от его «Инстаграма».