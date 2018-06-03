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Грустный финал: как сейчас выглядит Neverland — знаменитое ранчо Майкла Джексона
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Грустный финал: как сейчас выглядит Neverland — знаменитое ранчо Майкла Джексона 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Чаще всего мы не можем знать, когда наступит последний день жизни, а от трагического конца, к несчастью, никто не застрахован. Прошло почти десятилетие со дня смерти Майкла Джексона, но его творчество даже спустя годы продолжает жить и находит отклик у публики. Однако забвение настигло некоторое его имущество, например, известное поместье — Neverland.
Некогда сказочный дворец, обросший слухами и загадками, пришел в упадок без своего хозяина. Сам стиль поместья Майкла Джексона довольно эксцентричен и уникален, поэтому без должного ухода оно приобрело отталкивающий вид. Певец самостоятельно разработал стиль своего дома, построив на территории множество аттракционов и украсил ее сказочными мотивами.
Как известно, Майкл Джексон не имел привычного для всех детства и очень рано отправился зарабатывать деньги. Его отец понял, что на таланте своих детей можно заработать состояние, поэтому собрал семейную группу, протиснув своих отпрысков в жестокий шоу-бизнес. Повзрослев, Джексон понял, что страдает из-за отсутствия у него нормального в привычном понимании детства с играми, беззаботностью и весельем. Он решил превратить свое поместье в настоящую сказочную страну, а назвал он ее Neverland, по мотивам сказок о Питере Пене. Этот шикарный особняк был куплен в 1987 году за баснословные на то время $19,5 миллионов. Майкл Джексон жил в своем собственном парке развлечений, где он оставался всегда молодым душой. Здесь были не только аттракционы, а еще зоопарк с уникальными животными, кинотеатр, небольшая ЖД и сцена, где выступали фокусники. Neverland был открыт для маленьких посетителей, однако после череды обвинений в приставаниях к несовершеннолетним это место стало навсегда закрыто для гостей. Вскоре усадьба оказалась заброшена самим Майклом Джексоном, а в 2008 году он переоформил Neverland на фирму Colony Capital LLC. С тех пор вход на эту территорию полностью закрыт и бывшее поместье короля поп-музыки пришло в полный упадок. За время отсутствия здесь хозяина ранчо превратилось в жуткую сказку, что запечатлено на данных снимках.]]>
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