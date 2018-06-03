Родные Егора Крида недовольны выбором Егора

Вот и закончилось самое знаменитое телешоу страны, благодаря которому, мы научились организовывать красивые свидания и эффектно признаваться в любви, а еще узнали все секреты личной жизни Егора Крида

Выбор сделан. Егор Крид предпочел Виктории Коротковой Дарью Клюкину . Именно Даша получила долгожданное кольцо от мужчины своей мечты! Однако родные Егора скептически отнеслись к выбору своего звездного родственника и вообще в шоке от решения Крида!

В частности сестра публично негативно высказалась о Дарьи Клюквиной, упрекнув её в полном безразличии к своему брату, а также назвал лицемеркой, когда та критиковала свою соперницу, назвав Вику «Аксессуаром для мужчина». В шоке от решения сына и родители Егора, ведь теперь красотка Даша может стать их потенциальной невесткой и мамой будущих внуков! Даже интересно, что теперь будет дальше!