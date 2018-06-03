Родные Егора Крида недовольны выбором Егора 

Вот и закончилось самое знаменитое телешоу страны, благодаря которому, мы научились организовывать красивые свидания и эффектно признаваться в любви, а еще узнали все секреты личной жизни Егора Крида!
Выбор сделан. Егор Крид предпочел Виктории Коротковой Дарью Клюкину. Именно Даша получила долгожданное кольцо от мужчины своей мечты! Однако родные Егора скептически отнеслись к выбору своего звездного родственника и вообще в шоке от решения Крида!
В частности сестра публично негативно высказалась о Дарьи Клюквиной, упрекнув её в полном безразличии к своему брату, а также назвал лицемеркой, когда та критиковала свою соперницу, назвав Вику «Аксессуаром для мужчина». В шоке от решения сына и родители Егора, ведь теперь красотка Даша может стать их потенциальной невесткой и мамой будущих внуков! Даже интересно, что теперь будет дальше!