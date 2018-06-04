Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 4 по 10 июня

Наш новый гороскоп расскажет, как встретит ближайшую неделю лета каждый знак зодиака.

На неделе с 4 по 10 июня супруги будут выполнять данные когда-то друг другу обещания, многие пары задумаются о пополнении в семействе и о долгосрочных инвестициях в будущее уже имеющихся отпрысков; к тому же ожидаются «приступы» романтичности и сентиментальности. Детки же станут воплощать в реальность какие-то свои смелые и творческие фантазии и отгораживаться от родителей в самый неподходящий для этого момент.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вам, скорее всего, придется часто поступать так, как хочется вашему мужу, откладывая на потом какие-то свои дела.

Впрочем, ваш благоверный тоже будет вынужден отказаться от реализации каких-то своих планов, чтобы быть с семьей в некий важный для всех вас момент.

Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется воздержаться от тех занятий, результаты которых вы не в состоянии спрогнозировать, и не допускать участия ребенка в супружеских выяснениях отношений.

Маленькие Овнымогут поссориться с кем-то из друзей. Не исключено, что какой-то товарищ вашего чада не захочет признавать за ним право лидерства, и это станет причиной обиды, которая выльется в резкие высказывания и раздор.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вы, скорее всего, предпочтете сделать вид, что совершенно не расстроены какими-то решениями, поступками или высказываниями мужа, чтобы не провоцировать ссору и не давать повода для обвинений в том, что вы подавляете супруга.

Кроме того, вам, возможно, предстоит разбираться в конфликте ребенка с кем-то из его сверстников.

Потребуется много мудрости, чтобы и отношения чада с этим человеком сохранить, и не проявить несправедливость, выгораживая собственного отпрыска.

Маленькие Тельцымогут «срисовать» с родителей какую-то не очень полезную привычку. Не подавайте ребенку дурной пример.

Удачные дни:4, 10.

Неудачные дни:5.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе ваш муж может инициировать перемены, которые вам не очень понравятся. Правда, вы, скорее всего, предпочтете согласиться с ним, так как будете понимать, что ваш бунт не даст ничего, кроме семейных ссор и обид со стороны супруга.

Кроме того, вам, возможно, предстоит адаптировать ребенка в каком-то незнакомом для него пространстве — реальном или информационном.

А еще есть вероятность небольшого конфликта с человеком, который вхож в ваш дом на правах родственника или близкого друга.

Маленькие Близнецы«разберутся» со своим кругом общения. Скорее всего, ваш ребенок откажется взаимодействовать с теми, с кем долго дружил, и попытается сблизиться с теми, кто давно вызывает у него неуемное любопытство.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:7.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы, скорее всего, будете отстаивать те семейные ценности, которые вы сами считаете незыблемыми и необходимыми и против которых станет выступать кто-то из домочадцев.

Кроме того, вам в каких-то бытовых делах, в воспитании ребенка и в отношениях с мужем очень пригодится опыт, полученный вами в период вашего собственного взросления или почерпнутый вами при взаимодействии с вашими родителями.

К тому же не исключено зачатие еще одного отпрыска (или даже двоих).

Маленькие Ракимогут подготовить для родителей какие-то оригинальные подарки. Возможно, вашему чаду захочется своими руками сделать для вас что-то такое, что станет выражением его любви к вам.

Удачные дни:4.

Неудачные дни:9.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе какие-то нужды или желания ребенка могут потребовать дополнительных и непредвиденных расходов. Впрочем, вы не только с радостью отправитесь с ним на шопинг, но и сами получите от покупок огромное удовольствие.

Кроме того, предстоит вам чем-то побаловать и мужа.

Не исключено, что вы пополните коллекцию каких-то его мужских игрушек или без разговоров и претензий отпустите его на встречу с друзьями, на которой присутствие жен не предусмотрено.

Маленькие Львымогут начать овладевать сразу несколькими навыками. Скорее всего, это будет связано с творчеством и с досуговым летним времяпрепровождением.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе вы можете устроить себе внеплановый отдых от бытовых дел и от своего семейства и отправиться туда, где очень хорошо душе или телу (в гости к родне или подружке, в спа-салон, в какой-то клуб по интересам).

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит принять обдуманное и тщательно взвешенное решение, касающееся будущего ваших отношений с мужем, и оно окажется весьма удачным.

А еще вам придется ради собственного спокойствия избавлять чадо от каких-то его иллюзий.

Маленькие Девымогут увлечься чем-то творческим. Велика вероятность, что это произойдет благодаря тому, что ваш ребенок прочтет какую-то увлекательную книгу или поучаствует в креативном мероприятии, где его поразят успехи других детей.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:7, 8.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе какие-то домашние хлопоты или нужды домочадцев могут потребовать дополнительных расходов, и вам придется обращаться за помощью к кому-то из родственников (друзей) или включать режим строжайшей экономии.

Кроме того, не исключены претензии со стороны мужа, касающиеся каких-то хозяйственных аспектов, и вы будете вынуждены срочно менять свои планы, чтобы сделать так, как кажется правильным вашему благоверному, ну или идти на конфликт и отстаивать свои «права и свободы».

Маленькие Весымогут вместе с родителями или вполне самостоятельно совершить какое-то увлекательное путешествие, которое подарит им яркие впечатления и оставит после себя массу приятных воспоминаний.

Удачные дни:8, 9.

Неудачные дни:5, 10.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вы, скорее всего, станете интуитивно поступать так, чтобы вашему мужу было очень приятно находиться рядом с вами. Не исключено, что вы даже выполните какое-то не озвученное им желание.

Возможны и инициированные вами перемены в интимных взаимоотношениях. Например, вы можете дать благоверному гораздо больше нежности, чем он привык от вас получать.

А еще есть вероятность, что вы найдете для ребенка какую-то особую мотивацию, которая окажется крайне действенной.

Маленькие Скорпионымогут неожиданно даже для себя открыться перед сверстником, которому они обычно своих секретов не доверяют.

Удачные дни:5.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вы, скорее всего, выполните какое-то давно данное мужу обещание, и это многократно улучшит ваши с ним взаимоотношения.

Кроме того, вам придется часто вспоминать собственное детство, чтобы не наказывать чадо за шалости, которыми вы сами когда-то активно «грешили» и которые сейчас считаете неприемлемыми.

А еще вы можете возобновить почти забытую семейную традицию, правда, если с мужем она вас объединит, то с ребенком этот номер не пройдет — он вряд ли ею проникнется.

Маленькие Стрельцымогут столкнуться с какими-то трудностями в своих детских, но крайне важных для них делах. Помогите ребенку, но сделайте это ненавязчиво — явного содействия он от вас не примет.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:6.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вероятны серьезные ссоры с мужем. Не исключено, что вас будет раздражать все, что он делает, а потому вы станете инициировать конфликты, стараясь донести до благоверного степень вашего недовольства.

Будьте сдержаннее, иначе надолго настроите супруга против себя и существенно ухудшите домашний микроклимат.

Кроме того, не стоит проявлять чрезмерную строгость к чаду, отнеситесь к его шалостям как к тому, через что нужно пройти любому ребенку, чтобы иметь полноценное детство.

Маленькие Козерогимогут всерьез погрузиться в изучение какой-то новой для них науки. Правда, не стоит рассчитывать на то, что результаты будут видны сразу. Велика вероятность, что они проявятся только через несколько лет.

Удачные дни:5.

Неудачные дни:4.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы, скорее всего, займетесь чем-то таким, что имеет непосредственное отношение к вашему мужу и к его телесному или психологическому комфорту.

Вероятно, это станет для вас приоритетным делом, ради которого вы отложите все остальное.

Кстати, ваш ребенок может сыграть роль источника идей и позитивных эмоций, что, в свою очередь, очень поможет вам в достижении поставленной цели. А еще вам, возможно, ради семьи предстоит использовать ресурсы, так или иначе связанные с вашей работой.

Маленькие Водолеимогут увеличить свои требования к родителям. Не исключено, что вашему ребенку покажется, что вы не даете ему какие-то блага в том объеме, в котором могли бы или которых он, по его мнению, безусловно, заслуживает.

Удачные дни:4, 5, 9.

Неудачные дни:10.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вы, возможно, отговорите мужа от участия в каком-то мероприятии. Не исключено, что вы будете уверены в том, что ничего, кроме проблем, оно ему не принесет, поэтому исподволь, лаской и нежностью убедите благоверного остаться дома.

К тому же вам предстоит принять за него еще парочку решений, касающихся его дел и планов.

Кроме того, в данный период есть вероятность зачатия очередного отпрыска, и в этом случае инициатива в большей степени тоже будет исходить от вас.

Маленькие Рыбымогут воплотить в реальность какие-то свои фантазии, вот только не факт, что это понравится их родителям. Скорее всего, вы поймете, что ребенок заигрался в иллюзиях и его срочно нужно из них вытаскивать.

Удачные дни:5, 7.

Неудачные дни:6.

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