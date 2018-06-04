Звёзды ближе: любимая тушь Меган Маркл стоит 400 рублей

Глаз да глаз за Меган! Совсем недавно американская актриса, звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл вышла замуж за английского принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской. Свадебный макияж невесты получился выразительным за счет единственного акцента на глаза: тёмные тени и накладные ресницы естественной длины визуально «распахнули» взгляд и придали сдержанному мэйкапу толику торжественности.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая/Фото: globallook

Визажист Лидия Селлерс, которая длительное время работала с Меган Маркл, рассказала журналистам, что сдержанный макияж с акцентом на глаза Меган предпочитала и до того, как вошла в королевскую семью.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1779437503146054540_8416432"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1953125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1953125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

По словам Лидии, любимая тушь Меган — Lash Sensational Luscious от Maybelline, стоимостью 7 долларов. В Российских магазинах её можно приобрести примерно за 400 рублей.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1787095680378332469_192301204"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Меган показала мне тушь в магазине, и теперь я всегда держу её в моём наборе визажиста. Мне нравится работать с этой тушью, она увлажняет ресницы, удлинняет их и придаёт выраженный объём. А по цене — доступна для любого бюджета», — рассказала Лидия Селлерс в интервью американскому изданию. Фото: Global Look, Instagram