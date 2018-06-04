Лучшие подруги: Дженнифер Энистон и Кортни Кокс на вечере Chanel (фото) 

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в очередной раз напоминают нам, что еще со времен сериала «Друзья» являются лучшими подругами: звезды вместе пришли на благотворительный ужин, организованный Chanel в Малибу в минувшие выходные.
Наряду с Энистон и Кокс в числе звездных гостей мероприятия оказались и многие другие знаменитости — Барбра Стрейзанд, Молли Симс, София Бутелла, Синди Кроуфорд с мужем и сыном, Лесли Манн с двумя дочерями, Джош Бролин с беременной супругой, Пирс Броснан, Пом Клементьефф, Приянка Чопра.
Фото с мероприятия:
попкорнnews