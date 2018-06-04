45 продуктов из Беларуси, за которые не стыдно

Редакция издания KYKY составила рейтинг товаров белорусского производства, которыми республика может гордиться: это и самые разные продукты, и алкоголь, и кожаные портупеи, и даже презервативы.

Источник: KYKY

Лидские кеды

Эти дешевые кеды носили еще наши мамы. Выглядят они странно — будто все мировые производители спортивной обуви случайно закрыли на складе свой товар, а он ночью волшебным образом ожил, «поженился» и к утру размножился, подобно диким кроликам. Дитя этого свального греха решили назвать женским именем, произошедшим от названия региона в Малой Азии, ранее известного как Мэония. Если б кеды были мэониками, было бы еще смешнее, но на сегодняшний день это полосатое чудо все же гордо носит имя «лидские кеды, удел хипстера». Если вы не суеверны насчет двух полосок, смело сочетайте их даже с вечерними нарядами.

Брестские носки

Технологи из Бреста насмотрелись на опыт Happy Socks и наконец-то стали делать яркие носки. Некоторые из них даже стали закатывать в банки, так что теперь их уже не так позорно и дарить на гендерные праздники. Тем более что чья-то светлая голова додумалась в одну из банок класть не два, а три носка, где последний не лишний, а запасной. Уместность белорусской вышиванки на носках до сих пор вызывает среди «свядомых» баталии — ну пусть и они будут, для разнообразия дикой природы чулочной промышленности.

Пальто от Elema

Те времена, когда Elema шила страшные бушлаты, по счастью, канули в Лету. Более того, в 2015 году креативным директором бренда стал модельер Иван Айплатов. Через год он с этого поста ушел, а стиль остался. Правда, стоят пальто от Elema не три копейки, но и выглядят более чем прилично.

Уличная одежда от LSTR Adzieńnie

Одежда, в которой ходят все и которая позиционирует себя как беларускаўмоная. Хипстеры во главе с NaviBand надевают в «Не загаснуць зоркі ў небе», змагары — «Я нарадзіўся тут» и «Погоню», просто городские ребята форсят в свитшотах с Янкой Купалой, зубрами или легендарным Пацей-Вацей.

Машинная вышивка от Fainy.by Свитшоты с машинной вышивкой, которая не хуже ручной, но дешевле. Милые и прочные снегири и рябина. И даже олени. Но не те, которые паркуются сразу на два места, а нормальные новогодние свитера.

Пуховики СITYDZEN

Нормальному человеку в такую погоду хочется завернуться в одеялко, взять в кружку ароматный чай и получить от этого удовольствие, глядя в окно и не выходя из дома. Минские дизайнеры придумали, как заставить вас не «ванильничать», а пойти и подышать свежим и полезным воздухом. Стильные пуховики-одеялки, в которых можно не мерзнуть и быть модным, при этом ничуть не уступающие по своим техническим характеристикам тяжелым и зачастую дорогим шубам, — это CITYDZEN.

Платья и костюмы от KRASA

Еще один беларускаўмоны бренд. Платья для настоящих леди. Платья-пиджаки, платья-рубашки, платья с воланами и рукавами «летучая мышь» прочно обосновались в гардеробах белорусских модниц. Теперь KRASA принялась еще и за выпуск костюмов. На днях открывается еще несколько магазинов, ребята расширяются и ждут не только покупателей, но и работников. Что сказать, молодцы.

Сумки от Astra Design

Наконец-то у нас появилась своя сумка «Биркин». На Западе сумки с необычным дизайном или расписанные вручную уже давно являются вещами статусными. Одна наша соотечественница подумала не только об этом, но и о том, что пора разбивать эйджистские стереотипы, да и создала компанию, которая делает необычные рюкзаки и сумки «дерзкие и земляничные». И это вдвойне радостно, Беларуси давно пора было обзавестись своей собственной «вечной мадемуазель Коко».

Свитшоты с аистами Ольги Кардаш

«Все вещи я проверяю на себе: как что носится, стирается. Мою одежду можно эксплуатировать долго. Покупая один свитшот, человек может найти как минимум пять причин его надеть». Коллекцию с аистами Ольга выпустила пару лет назад, но ее до сих пор все помнят и все так же хотят. Пожалуй, эти свитшоты можно назвать своеобразной нашей Chanel № 5.

Крашенная растениями одежда от PoetKa

Фото: Руслан Толкач

Экобренд — одежда и аксессуары, окрашенные растениями (цветами, ягодами, листьями). Процесс это трудоемкий, на окрашивание одного платья может уйти до месяца. Изделия окрашиваются в несколько этапов: сначала фон — настоями растений, при этом он может быть из разных видов сырья и окрашиваться тоже поэтапно. Дальше на ткань наносятся отпечатки растений, и она в скрученном виде вываривается от трех до пяти часов. Шанс встретить такое же платье, как у вас, равен 0,00%. Просто подумайте о собственной неповторимости.

Портупеи от Killtoday

Killtoday — это секс в белорусской моде. Сумки, рюкзаки, ошейники, бондажи и другие аксессуары от дизайнера марки Миланы Хасиневич чертовски горячи и узнаваемы. Особое место тут следует оставить для портупей, за которые бренд и любят. У нашего директора Саши Романовой есть такая, и, когда она в ней приходит в редакцию, журналисты и менеджеры внезапно начинают работать в два раза быстрее и эффективнее. Причину этого явления нам объяснить трудно, но факт остается фактом.

Белорусский бальзам

Стандартный подарок гостям столицы, в составе которого 22 лекарственных и ароматических растения: корица, имбирь, гвоздика, сосновые почки и многие другие. Неизвестно, где именно в белорусских широтах произрастают некоторые ингредиенты, но оставим это на совести производителя. Лейте бальзам в умеренных количествах в чай, кофе, мороженое и даже некоторые более серьезные напитки и наслаждайтесь своеобразным ароматом и вкусом. Для ленивых есть простой коктейль, когда по барной ложке на дно бокала наливается одна часть бальзама, а сверху — две части тоника. Называется он весьма загадочно — «Когда она» и, судя по всему, по задумке создателей, возвращает нас в стихотворный мир робота Вертера из детского кинофильма «Гостья из будущего».

Бобруйский зефир

Еще один обязательный пункт, которым надо накормить иностранца, от бобруйской фабрики «Красный пищевик». Потому что тот, что в шоколаде, «Чародей» — это практически наш легендарный полоцкий князь Всеслав, только зефир. В любом случае без колдовства тут не обошлось — попробовав раз, никто больше не может есть другой зефир.

Маркетологи фабрики сделали сильный ход, выпустив «Первый бобруйский зефир с посыпкой из мацы». Он настолько кошерный, что даже на упаковке, помимо надписей на иврите, есть отсылка к ВИА Beatles, которые таки уже переходят с музыкальными инструментами по переходу, на зеленый сигнал светофора, не нарушая ПДД. Дети лейтенанта Шмидта были бы в восторге от такого душевного продукта, изготовленного в прекрасном высококультурном месте.

Моцарелла Bonfesto Туровского молочного комбината

Мягкие и полутвердые сыры, выпускаемые по итальянской технологии брендом Bonfesto, с определенной поправкой на ветер можно назвать достойной репликой дорогих молочных продуктов. Отличительная черта продукции — очень модный дизайн упаковки. Можем, когда захотим.

Глазированный сырок «Беллакт»

Кто постарше, помнит, что идеальным выходным днем маленького минчанина был поход в кафе «Сказочный замок» возле Ботанического сада, где каждому полагалось по два глазированных сырка. Ничего вкуснее на свете не было того содержимого, которое вы доставали из бумаги и фольги. Тогда мы еще не оперировали категориями вроде «не сухой, идеальный по влажности» и не знали, что можно делать сырки гигантского размера, без затей именовать их пирожными, да еще и с дополнительной начинкой внутри. И хорошо. Дай ребенку прошлого века такой десерт с вафлей и черникой — сошел бы с ума. Пусть сейчас ест, когда избалованность бывших посетителей «Сказочного замка» достигла нужной концентрации.

Клюква в сахарной пудре из Глубокого

Компания «Аржаница», занимающаяся обработкой ягод, смешав сахарную пудру, картофельный крахмал и свежую клюкву, сделала удивительный и аутентичный продукт, в 100 граммах которого 68 граммов углеводов и 260 калорий. Если кто-то предполагает, что это можно съесть за один присест, — он очень сильно ошибается. Радость эта долгоиграющая. А уж учитывая, что упаковка и сама сладость выдержаны в красно-белых тонах, еще и патриотичная. Жыве наша клюква.

Рогачевская сгущенка

Сгущенка, знакомая с детства. Брежнева мы все забыли, а вот выпускаемую при нем рогачевскую сгущенку не забудем никогда. Остерегайтесь подделок. Подходит для прослаивания тортов, намазывания на блинчики, добавки в кофе. Но вкуснее всего эта сгущенка, если зашторить окна, плотно закрыть двери, расстегнуть верхнюю пуговицу брюк — и прямо из банки есть ее в гордом одиночестве. И нет, не слипнется!

Сыр с пажитником «Армель»

Пружанский молочный комбинат варит сыр, который сложно назвать белорусским. И если 90% их пармезана со свистом забирает российский потребитель из-за продовольственного эмбарго, то на минские, брестские и пружанские прилавки попадает «Армель». Долго он там не залеживается, так как наш человек быстро раскусил этот замечательный сыр. Растение пажитник (по-индийски шамбала) — это биологически активная добавка, улучшающая усвояемость продукта и благотворно влияющая на обмен веществ и пищеварение. По вкусу — чисто грецкий орех, который, в отличие от пажитника, у нас не растет. «Армель» хорош на завтрак с кофе или чаем, равно как и на ужин с красным сухим.

Мясо от «Галереи вкуса»

Холдинг из Заречья гордится собственными птицефабрикой и мясокомбинатом: это позволяет ему выпускать чистое мясо, без ГМО, глютена, антибиотиков, фосфатов, сои, стимуляторов откорма и методов генной инженерии. Такое мясо относится к специализированному (детскому) питанию и полезно абсолютно всем. Второй год здесь выращивают утку французской мясной породы Мулард — да, теперь в Беларуси есть свое фуа-гра. А колбаса фуэт не сильно отличается от испанской, за которой придется ехать в Вильнюс. К тому же сайт компании изобилует рецептами, «после которых у вас может появиться французский акцент».

Пример того, как сделать хобби делом жизни. Маркетолог Илья пек круассаны в свободное от основной работы время, но друзей, приходящих на запах ароматной сдобы, становилось все больше, и в определенный момент ему надоело слушать, как Минску не хватает настоящей буланжери, и он взял да и открыл «за баней» свой небольшой цех. Теперь на все тот же запах съезжаются автомобили со всего города: выпечка действительно профессиональная и необыкновенная. Кто не знает «секретного адреса», пусть не расстраивается: продукция Прохорова продается и на улице Карла Маркса в винном магазине Wine & Spirits.

Белковые продукты от Exponenta

Кисломолочный продукт, обогащенный белком, производится в городе Горки и давно уже не нуждается в представлении. Он стал верным другом всех зожников, постоянным спутником автомобилистов и прочих активных граждан, которые ведут неоседлый образ жизни. Помимо полезных качеств и отличных вкусов, хотелось бы отметить продуманную упаковку: «непроливайку» на стаканчике и плотно закрывающуюся крышку.

Яблочный сок Совершенно натуральный, стопроцентный, прямого отжима невосстановленный сок, как будто из бабушкиной соковыжималки. И такого же объема — три или пять литров. Только теперь любимая бабуля может не утруждаться закатками: за нее все сделал ООО «Эпллайн» в деревне Засковичи Минской области, даже добавил краник для пущего удобства. Отличная находка для тех, кто не хочет давать ребенку химию. Купить можно в «Короне».

Мы привыкли, что наш шоколад невкусный, приторный и жирный — а этот крутой, практически как бельгийский. Особый выбор редакции KYKY пал на тот, что со вкусом кофе. Мы его даже можем есть, запивая кофе — так он нам нравится.

Конфеты «Заодно» от «Коммунарки»

Конкурент гомельского «Спартака», столичная «Коммунарка», тоже не жует нугу, а взяла и выпустила в весьма приличных упаковках настоящее пралине с разными начинками. Стоит отметить дизайн номерных коробочек со сладостями, на них разыгрываются нешуточные страсти: вот МЧС снимает с дерева котика, вот школьницы в белых передниках входят в новую, взрослую жизнь, вот офисные работники делают селфи на чьем-то дне рождения. Что делает парень с ноутбуком на коленях, двумя гейшами и одной пандой на заднем плане, мы не знаем, но внутри этой упаковки конфеты с вишней.

Сметана «Брест-Литовск»

Очень густая и нежная сметана из нормализованных сливок и закваски. С рекламной кампанией еще одного детища «Савушкина продукта» вышел конфуз. На упаковке мы видим железнодорожный вокзал, а сверху стоит дата 1795 — вокзал же в городе был открыт в 1886 году. На мероприятии присутствовал царь Александр III с семьей. А 1795 год — это третий раздел Речи Посполитой, в результате которого она прекратила свое существование, город Берестье был переименован в Брест-Литовск и перешел под власть Российской империи. Собственно, в нем-то и был построен вокзал, откуда уходили поезда в Париж и где на вокзале в заведении общепита незадачливый пассажир так увлекся дегустацией сметаны «Брест-Литовск», что не попал в город, который Эрнест Хемингуэй называл «праздник, который всегда с тобой». Впрочем, его это ничуть не расстроило.

Karol Jan от «Аливарии»

Линейка пива, похожая на две стороны силы: светлое и темное. Даже пить их рекомендуют из разных по форме бокалов: светлое — из «тюльпанов», темное — из «рупоров». Сварено это пиво по оригинальным европейским рецептам (так говорят те, кто варит): светлое пиво в бельгийском стиле Blonde и традиционное немецкое темное пиво Dunkel. А уж к какой из сторон примкнуть — каждый решает для себя сам.

«Менскае Лидскае»

Лимитированная серия Менскае от компании «Лидское пиво» создана в честь 950-летия Минска. Она состоит из трех сортов, каждый из которых связан с важной датой в истории столицы. «Менскае 1067» (европейский светлый лагер) — первый продукт в серии, который назван по первому упоминанию Минска в «Повести временных лет». Второй сорт — «Менскае 1499», классический светлый лагер, чье название напоминает о важном для Минска событии, получении Магдебургского права, которое давало городу полномочия на самоуправление. Третий сорт — «Менскае 1918» (классический европейский светлый лагер) — напоминает нам о том, что 25 марта 1918 года была подписана третья Уставная грамота рады Всебелорусского конгресса. Этот документ провозглашал независимость Белорусской Народной Республики.

Имперский стаут «Цмок»

Компания Trye Beer, пожалуй, первая крафтовая пивоваренная компания, которой удалось выйти на рынок не только баров, но и магазинных полок. При этом в наименованиях своего пива ребята используют белорусский фольклор, историю, мифологию и поэзию. Трудно было выбрать что-то одно из продуктов, использующих исключительно белорусские ингредиенты, но в результате мы остановились на темно-рубиновом имперском стауте. Ведь «цмок» — дракон в белорусской мифологии, — в отличие от западноевропейской, не враждебен человеку.

Синяя линейка от «БульбашЪ»

Продукцию «БульбашЪ» мы видели на полках магазинов Эстонии, а жители этой страны, по международной статистике, знают толк именно в водке. Линейка продукции завода огромная, но, по общему признанию, синяя экспортная бутылка самая крутая. А уж какие авторские коктейли на основе «БульбашЪ» можно приготовить — спросите у Антона Мартопляса, бартендера минского BarDuck, который стал их амбассадором.

Морепродукты от John Dory

Если кто не заметил, в Беларуси нет моря. Это не только затрудняет туризм в стране, но и не позволяет белорусу в полной мере насладиться рыбой и морепродуктами. По крайней мере, так было до появления на рынке поставщика John Dory. Пожалуй, на сегодняшний день это единственный поставщик в Минске свежей нормальной рыбы, которая еще четыре дня назад находилась в родной стихии. Если вам захотелось получить устриц или каракатиц, не выходя из дома, для этого есть сайт, который по заблаговременному заказу может предоставить эксклюзивную поставку «вне ассортимента». А теперь представьте, как работники John Dory бегают по Аляске и отбирают для вас особенного лосося у злющих медведей-гризли. Шутка.

Мясо для веганов от MonkeyFood

Первый фастфуд для веганов. Необычный, поэтому клевый. Остальным не всегда вкусно, потому что хочется не выращенного на растительном пшеничном белке мяса, но для веганов есть даже бургер «Гринвич»: веганское мясо, шпинатный кетчуп, салатный лист, маринованный лук, огурец и пышная булочка. Еще тут вам могут собрать обед в бокс. Тот, где, помимо медальонов фалафеля или псевдомяса, есть ароматный плов с нутом и традиционными восточными специями, даже самого отъявленного мясоеда заставит сказать: «О, это хорошо!»

Тушь XXL Luxvisage

Звездный час этой туши настал, когда ее протестировала Эвелина Хромченко из «Модного приговора». Многие девы беспрекословно верят этой иконе стиля, чей вердикт — закон. На некоторое время тушь просто исчезла из продажи: раскупили. Впрочем, сейчас все нормально: покупаешь откровенно недорогой продукт высокого качества. Подсохла? Пошла и купила новую. Это не косметика от кутюр, которую выбросить рука не поднимается — и тогда барышни начинают реанимационные действия с капельками дистиллированной воды или средства для удаления макияжа с глаз: это потому, что до слез, в прямом смысле этого слова, жалко потраченных евро.

Матовые блески для губ Pin Up Luxvisage

Их скорее можно назвать жидкими матовыми помадами. Любительницам бюджетных замен нашумевших продуктов будет сложно пройти мимо цветовой палитры с поэтическими названиями аж 19 тонов. Бархатные, не липкие, стойкие и опять же — не подошел оттенок — отдай подружке или потеряй на дне сумки.

Хайлайтер BelorDesign Incredble Hollywood из серии Smart girl

Пользовательницы этого недорогого хайлатера отмечают, что он сияет очень деликатно и нежно, при этом очень стойкий и универсального оттенка. Самые продвинутые бьюти-блогеры и визажисты его используют еще и в качестве теней. Ну а что, если граммовка такая, что ее хватит на три поколения модниц, и можно передавать средство от бабушки к правнучке.

Маски для волос Belita в «ведрах»

В среднем за четыре белорусских рубля (112 рублей) вы получаете на руки полкило маски для волос. Хочешь — волосы мажь, хочешь — яичницу жарь (на самом деле нет). Последнее делать не стоит, стоит вспомнить, что Revivor — безусловный мастхев в ванных комнатах еще с 90-х годов прошлого века. С тех пор полукилограммовых банок бальзамов и масок для волос на полках магазинов прибыло — выбирай любую, они все хороши.

Маска для лица от Belkosmex

В командировке нет ничего лучше, чем на 20 минут положить на лицо эти «тряпочки» и дальше ринуться в трудовой бой. Быстро, надежно, удобно. Стоит около двух белорусских рублей (56 рублей), в отличие от брендовых «типсов». Возможно, это самообман и намазывание с последующим смыванием маски из тюбика гораздо эффективнее, но в наше стремительно летящее время «тряпочки» незаменимы. И чертовски приятны.

Органика для лица от Sativa

Энтузиасты Виктор и Светлана Гапоненко, биохимики по образованию, сначала экспериментировали с созданием кремов для себя, но потом так увлеклись, что это вылилось в производство в деревне Жажелке Смолевичского района. Скажем честно, продукция получается недешевая, но обратное было бы странно: небольшое производство использует активные компоненты последнего поколения, дорогую упаковку с дозаторами и постоянно пытается совершенствовать свои «номерные» линейки органической косметики. Это еще не явный люкс, но среди белорусских средств наивысший ценовой сегмент.

Если на сайте провести индивидуальный подбор продуктов по своим требованиям, то промахнуться с последующей покупкой вряд ли удастся: все серии настолько хороши, что выделить одну трудно. Признаемся честно: косметика может просто не подойти вашей коже, но такое может случиться с любым продуктом, не только этой марки.

Украшения от ZORKA

Крупнейший производитель ювелирных изделий в Беларуси сделал ставку на европейские тенденции в ювелирном дизайне, набрал команду молодых дизайнеров и стал выпускать коллекции, которые уже не назовешь колхозными. В ассортименте — украшения для молодежи, детей (с цветной эмалью), мужчин и женщин как классического, так и оригинального дизайна, лучшие друзья девушек из структурированного углерода и изделия религиозной тематики. В производстве используют итальянскую лигатуру с холодным оттенком розового цвета, ставшим их фирменным знаком, и золото министерства финансов Республики Беларусь. А вы спрашиваете, куда последнее делось. ZORKA ставит своей целью выпускать по две новинки в день, без выходных и праздников, то есть даже если кому-то в голову взбредет повесить на шею подвеску в виде Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера», то в ZORKA и такое найдется.

Посуда от Moonceramic

Еще один пример того, как увлечение соединяет судьбы. Наталья и Виктор Бердниковы познакомились благодаря керамике и теперь обжигают горшки как боги. Их чашки с забавными лисичками и мишками не застаиваются на полках магазинов. Эта продукция — еще один плевок в душу венецианцев и испанцев: наши ничуть не хуже, а где-то даже и лучше.

Презервативы Indigo

«Современный и стильный дизайн упаковки работает на ваш имидж», — написано на сайте производителя. Упаковка и впрямь выглядит необычно — как пачки тонких сигарет. К тому же производитель прямо свято верит в страстность наших соотечественников: в стандартной упаковке пять штук презервативов вместо стандартных трех. А для «настоящих» влюбленных есть предложение по 15 и 30 штук, где встречаются все вкусы сразу (банан, апельсин, вишня, клубника, яблоко), а также все структурные поверхности в одной упаковке (с ребрами и точками, только с ребрами, только с точками). Стыдно, граждане, подводить компанию «Фармин» — докажем, что мы вполне себе Indigo. Имидж ничто — любовь все!

Органический лубрикант от Ёska

Это то, над чем смеялся весь белорусский интернет в прошлом году, хотя на упаковке такого слова нет. «Для любви» есть, а «шмаравiдла» нет. Екатерина и Илья Будовы в августе 2016 года решили открыть семейный бизнес по производству первого белорусского лубриканта, то есть смазки для секса. Она на 98% состоит из натуральных компонентов. Потратив около года на разработку рецептуры, предприимчивая пара выбросила на рынок два продукта: на водной и масляной основе. Вообще-то далеко не в каждой аптеке или косметическом магазине можно их купить, а для самых стеснительных есть онлайн-заказ. Но, что любопытно, самая большая часть продукции почему-то уезжает в Россию.

Барановичский лен Теперь в Бразилии будет не только карнавал и одноименная эпиляция — там можно будет приобрести товары из белорусского льна и других тканей, которые производят в «Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении». Когда думаешь, что Жизель Бундхен и Адриана Лима вытирают свои лица и тела нашими рушниками, чувствуешь себя прямо так, будто сам их потрогал.

Речицкие полотенца

Останавливаясь в приличных отелях за границей, мы каждый раз охаем и ахаем, какие же у них замечательные полотенца, халаты и скатерти. Особы, не обремененные моральными принципами, еще и норовят увезти с собой эти полотенчики «на память». Хорошая новость: это больше ни к чему, «Речицкий текстиль» научился делать то же самое на наших производственных мощностях. Не надо больше позориться, дорогие туристы из Беларуси. Мы и сами с усами — вернее, с пушистыми махровыми изделиями.

Неманское стекло

Если кто-то думает, что наши стеклодувы хуже муранских мастеров, то он ошибается. Стеклозавод Неман давно освоил и цветное, и фигурное, и ручной работы стекло. Один ресторатор уже давно выдает декантеры (графины для вина) из Березовки за привезенные из Италии, а известный писатель не расстается с именным пивным бокалом в виде обнаженной женской фигуры.

Пачакун

Белорусская фабрика игрушек «Мальвина» из Клецка вовремя сообразила, что на истерии вокруг Ждуна из голландского города Лейдена глупо не сделать собственного «страдальца». Чего ждать-то? Первая партия разлетелась со скоростью света. В крупных универмагах столицы продавцы в тетрадочки записывали очередь за «Пачакуном», а после обзванивали белорусских покупателей-«ждунов», когда игрушки были в наличии. А если кто-то еще не обзавелся нашим белорусским мемом, это можно сделать сегодня уже без очередей и регистрации.