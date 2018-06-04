Сицилийское приключение: колорит и страсть

Невероятно чувственная и стильная фотосессия «Сицилийское приключение» (Une Aventure Sicilienne) как будто переносит нас в знойную итальянскую провинцию 60-х годов прошлого века. Фотографу Мишелю Перезу (Michel Perez) прекрасно удалось передать дух классического итальянского кинематографа и суть жизни на Сицилии. Главной жемчужиной фотосета стала красавица Катринел Менгиа (Catrinel Menghia) — румынская фотомодель, которая воплотила в себе женственность и очарование знойной итальянки.

Мишель Перез — знаменитый рекламный и фэшн-фотограф, который снимает удивительно теплые и чувственные фотографии.

В коммерческих снимках фотографа так много искренних эмоций, что кажется, будто он снимает сцены из жизни.

Стильную черно-белую фотосессию «Сицилийское приключение» Мишель снял для журнала BAMBI в 2011 году.

В качестве модели в фотосете принимала участие румынка Катринел Менгиа, чувственная брюнетка, которая в разное время появлялась на обложках таких знаменитых мужских журналов, как MAXIM и FHM.

Фотосет выполнен полностью в духе 60-х годов прошлого века и напоминает кадры классического итальянского кинематографа.

Мишель Перез работает не только с черно-белой фотографией. Однако для передачи колорита и настоящего духа того времени это было необходимо.

Мишель Перез вырос в канадском Монреале, где и увлекся фотографией. Решив превратить свое увлечение в профессию, он открыл собственную студию и очень скоро завоевал несколько фотографических наград.

В Европе фотограф работал в крупных журналах и принимал участие в рекламных кампаниях во Франции, Италии, Германии, Испании, Португалии и Великобритании. В его список клиентов включены Lacoste, Aubade, Палмер, Kerastase, L’Oreal и Juvena.

Мишель известен тем, что делает сексуальные, чувственные и осязательные фотографии. В настоящее время он живет в Париже и активно работает в Европе, Азии и Северной Америке.