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Сиамские близнецы из Танзании умерли в возрасте 21 года
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Сиамские близнецы из Танзании умерли в возрасте 21 года 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Мир24
В Танзании скончались знаменитые на весь мир сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, передает BBC.
Сестры умерли в возрасте 21 года в местной больнице, в которой они находились последние полгода.
Девушки имели общие печень, легкие и ряд других органов. Однако у них было два сердца, две головы и каждой по паре рук. Близнецы были против разделения и мечтали, что у них будет один муж на двоих.
Сестры также планировали окончить университет и пойти работать учителями.
Президент Танзании Джон Магуфули сообщил в Twitter, что опечален смертью Марии и Консолаты, добавив, что они мечтали принести пользу стране.
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