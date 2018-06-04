Сиамские близнецы из Танзании умерли в возрасте 21 года

В Танзании скончались знаменитые на весь мир сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, передает BBC.

Сестры умерли в возрасте 21 года в местной больнице, в которой они находились последние полгода.

Девушки имели общие печень, легкие и ряд других органов. Однако у них было два сердца, две головы и каждой по паре рук. Близнецы были против разделения и мечтали, что у них будет один муж на двоих.

Сестры также планировали окончить университет и пойти работать учителями.

Президент Танзании Джон Магуфули сообщил в Twitter, что опечален смертью Марии и Консолаты, добавив, что они мечтали принести пользу стране.

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