В Танзании в возрасте 21 года умерли знаменитые сиамские близнецы

В Танзании после продолжительной болезни скончались сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, которые прославились на всю страну после того, как начали учебу в католическом университете Руаха в Иринге в сентябре прошлого года. Об этом сообщает

News24

со ссылкой на AFP. Девушкам было по 21 году.

Местные СМИ еще с момента обучения сестер в школе начали следить за жизнью девочек, с рождения соединенных друг с другом в нижней части туловища. У них были общие печень, легкие и некоторые другие органы, но два сердца и по паре рук у каждой.

Девушки поступили учиться в университет, чтобы стать учителями истории, английского и языка суахили. Однако в январе они серьезно заболели. Последние месяцы близнецы провели в больнице, где их лечили от болезни сердца.

Президент Танзании Джон Магуфули написал в Twitter, что глубоко опечален смертью близнецов, добавив, что Консолата и Мария мечтали принести пользу стране.

Как сообщает

Русская служба ВВС, многие отмечали упорство девочек в стремлении закончить университет и получить необходимую квалификацию, несмотря на неприспособленность образовательной системы этой африканской страны к нуждам инвалидов.

Обучение близнецов стало возможным за счет финансирования со стороны местных властей и частных пожертвований.

Мария и Консолата не хотели, чтобы врачи попробовали разделить их хирургическим путем. В ранее данном интервью ВВС они признавались, что мечтали бы однажды выйти замуж и чтобы у них был один на двоих супруг.

Родители девочек умерли вскоре после их рождения. Воспитанием сестер занималась католическая благотворительная организация «Мария Консолата», которая приютила их у себя и дала им имена.

Девушки скончались в минувшую субботу, 2 июня. В соцсети появились многочисленные соболезнования в связи с их смертью. Близнецов в стране знали и любили.

#Tanzania: Abakobwa bari baravutse bafatanye bitabye Imana bafite imyaka 22 |IGIHE #RwOT?https://t.co/z9R6XPjXZE ✍? @Mamu_250 pic.twitter.com/0Ohl35F5yg

— IGIHE (@IGIHE) 4 июня 2018 г.

#Tanzania's conjoined twins, #handicapped heroes, die at 21 they became famous when they began their #studies at a Tanzanian university last #September, have died at the age of 21 following a long #illness, pic.twitter.com/tJdKTpkblA

— Ahmedweli Hussein (@AhmedweliH) 4 июня 2018 г.