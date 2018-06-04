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38-летнюю Викторию Боню поздравляют со второй беременностью
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38-летнюю Викторию Боню поздравляют со второй беременностью 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не успела Виктория Боня объявить о новом романе: на кинофестивале в Каннах она вышла в свет с новым избранником — миллиардером Пьером Андюраном — как ее уже поздравляют с беременностью. По мнению пользователей соцсети, на последних фотографиях телеведущая и звезда «Дома-2» выглядит располневшей.
«По груди видно, что беременна…», «Вика, вы опять в положении? Поздравляем!», «Я подозреваю, что она беременна, только хорошо скрывает!», «Давно заметила, что Вика в положении», — обсуждали подписчики Виктории. Впрочем, были и те, кто считает, что во всем виноват неудачный ракурс или же лишние килограммы, с которыми Боня пока не успела распрощаться.
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Позднее к дискуссии присоединилась и сама знаменитость. Она пояснила, что поздравления со скорым пополнением — преждевременны, и в то же время не стала скрывать, что хотела бы вновь стать матерью.
Напомним, что дочь Анджелину Летицию Виктория родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, с которым рассталась в 2017 году.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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